Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?

Сумма частных стратегий бизнеса никогда не сложатся в общую стратегию для края и страны. Директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев рассказал в интервью корреспонденту ЕНВ, почему в отсутствие внятного понимания, что нужно государству на Дальнем Востоке, заманивать сюда преференциями бизнес бесперспективно.

Юрий Алексеевич, в нескольких своих публикациях вы довольно скептически отзываетесь о Свободном порте, ТОРах и "дальневосточном гектаре", которыми сейчас пытаются двигать регион вперед. Почему?

На самом деле, искренне надеюсь: все преференции, заложенные в СПВ, ТОРы и бесплатные гектары, должны бы стимулировать приезд сюда населения, приток инвестиций, развитие промышленности и прочего. Всегда, когда мы начинаем новое дело, то испытываем по этому поводу определенный оптимизм. Или вы начинаете с того, что оно у вас не получится?

На какой результат мы рассчитываем – совершенно иной вопрос.

Сравним нашу страну в двух равных промежутках: 1920-1945 годы и 1990-2015-й. Что произошло за это время?

Тогда после Гражданской войны за короткое время построили больше 500 новых заводов, электроэнергетику, транспорт, ликвидировали неграмотность и беспризорность, выиграли страшную войну. Теперь мы можем гордиться нашими миллиардерами, их дворцами и яхтами. Можно, разумеется, вспомнить о преобразившемся к саммиту АТЭС Владивостоку с мостами и университетским кампусом, космодроме в Амурской области, Сочи и олимпийских объектах, да, но пусть, при этом, каждый посмотрит вокруг себя, в чем одет, чем питается, какими устройствами пользуется, на каких машинах ездит. И это при том, что, вот они только что были предприятия ВПК ("Варяг", "Изумруд", "Дальприбор", "Радиоприбор"), швейные фабрики ("Заря"), морские пароходства (ДВМП, ПМП). Где это все, куда подевалась наша материально-техническая база за последние 25 лет?

Не говорю уже о таких городах, как Сеул, Пусан, Далянь или Харбин, вровень с Владивостоком встают Суйфэньхэ и Хуньчунь, в которых открываются новые производства, строятся скоростные дороги и многоэтажные дома, где работают уже не одно десятилетие особые экономические зоны.

Или не менее печальное сравнение не в нашу пользу. Стартовые позиции Владивостока и Сингапура в 1960 году. Начало строительства "Большого Владивостока". Политические, экономические, социально-культурные условия у нас по сравнению с южным островом, на котором не только ресурсов, воды своей нет, были значительно лучше. А что произошло за эти десятилетия? Даже если вести отсчет от момента открытия Владивостока внешнему миру.

Казалось бы, теперь у нас наконец-то появились условия рвануть вперед. Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар, полпред в ранге вице-премьера правительства, целое министерство создано, президент держит руку на пульсе, Дальний Восток объявил приоритетом на весь ХХI век. Но сохраняется впечатление, что мы с удовольствием наступаем на те же грабли.

Что вас не устраивает с реализацией проекта Свободного порта? Резидентов все больше.

Да, целых 20 муниципальных территорий от Посьета до Певека географически вошли в СПВ. В качестве будущего резидента на Чукотке объявился бизнес, который хочет строить автостоянку. В Петропавловске-Камчатском подана заявка на строительство автомойки и шиномонтажного цеха. Сельскохозяйственные рынки, гостиницы и т.п.Несомненно, все это и многое другое очень нужно. Любой бизнес готов воспользоваться льготами, почему же не сэкономить, если есть такая возможность. Но разве в этом суть Свободного порта, без этих льгот ничего не будет?

Вы считаете, это все не стратегически?

Стремление распространить режим преференций на большую территорию и на всякий бизнес, обозначает: либо деньги некуда девать, либо конечный результат абсолютно неважен. Какую задачу призваны обеспечить преференции, которые, по сути, являются недополученным доходом и без того нищих муниципалитетов? Нас уверяют, что "денег нет", значит, жертвуя частью доходов, мы рассчитываем на получение значительного выигрыша. Даже из беглого анализа всех проектов, которыми сегодня отчитывается Минвостокразвития, видно, что нет таких видов деятельности, которые смогут обеспечить высокий уровень конкурентоспособности на внешнем рынке. Глупо было бы думать, что этим будет озабочен внешний инвестор. А сами для себя мы такой задачи, увы, не ставим. Все разговоры о привлекаемых инвестициях, о создаваемых рабочих местах, о повышении благосостоянии дальневосточников останутся пустым звуком, если за всем этим нет понимания, за счет каких видов деятельности мы обеспечим высокий уровень производительности труда, и конкурентоспособность на внешнем рынке.

И еще раз могу повторить аксиому: из частных стратегий, из стратегий частного бизнеса никогда не сложится общая региональная (считай, национальная) стратегия. Общее направление обозначено: наш регион – приоритет на долгосрочную перспективу. Задача Министерства –определить ключевые виды деятельности. Не долго думая и сделав вывод из того, что лежит на поверхности: местный рынок мал, транспортные тарифы запредельны, энергетика неподъемна, остается одно – экспорт сырьевых ресурсов. И под эту целевую установку подтягивается вся совокупность преференций. В этом и заключено беспокойство по поводу того, что произойдет, когда льготный период закончится. Инвестор отсюда уйдет, производства закроются в силу своей неконкурентоспособности, люди отсюда, боюсь, уедут…

Помните, с какой помпой возвестили – появился первый резидент Свободного порта, который будет строить гостиницу. Скажите, без этого режима гостиницу бы бизнес не построил? При любых обстоятельствах бы построил.

Вы предлагаете остановиться на каких-то приоритетах. Что это может быть?

Сколько времени было посвящено тому, что нужно развивать инфраструктуру портов. Госсоветы и заседания Правительства с 2004 года, сколько заданий давал на этот счет президент.

Сегодня все порты Дальнего Востока не могут сравниться с одним портом Пусан. Не порты, а портики. А ведь задача в том, чтобы, используя свое выгодное экономико-географическое положение, обеспечить привлечение грузовой базы, а для этого необходима припортовая инфраструктура, логистика, склады, и конечно же, железная дорога. И здесь без государственных вложений не обойтись. Похоже "мудрость", когда чиновники думают, что на рубль государственных вложений смогут привлечь 13 рублей частных инвестиций, при нынешнем уровне инфраструктуры – если не иллюзия, то самообман. Пока мы сами здесь не создадим соответствующий уровень инфраструктуры, пусть то за счет бюджетных средств или государственно-частного партнерства, ожидать, что сможем заманить на "уникальные" для нашей страны льготы инвесторов не стоит.

А мы еще и пытаемся это "удовольствие" распространить сразу на 20 территорий? Мы что, создадим инфраструктуру на каждой? Неужели в бюджете безмерное количество денег, казна от них ломится? Значит, нужно сконцентрировать ресурсы в одном-двух местах и построить там порты, которые бы были на равных с портами Пусан, Гонконг, Сингапур.

Чем заниматься бизнесу в этой связи?

Портовики могли бы определиться со своей специализацией. Заявить: мы готовы обеспечить перевалку, допустим, 20 млн. тонн зерна. Нам потребуются: припортовый элеватор, портальные краны, подъезды и так далее. Будем создавать специализированное предприятие, рассчитанное на максимальную производительность труда, загрузку-выгрузку пароходов.

Сегодня перевалка угля осуществляется в портах Посьет, Славянка, Восточном. Маленькие портики, ни у кого возможностей изолировать производство от внешней среды. Получается, мы неконкурентоспособны, с одной стороны. С другой стороны, гробим здоровье сограждан и природную среду. Давайте, если строим угольный терминал, то такой, который переваливает не 20-30, а 100 млн. тонн твердого топлива в год. Но, при этом, в закрытом режиме, никак не контактируя с внешней средой.

Государству нужно решиться на то, чтобы сконцентрировать ресурсы. Льготный режим на протяжении 70 лет не нужен. Лучше – в ближайшие 5-10 лет создать 2 крупных порта, которые обеспечат перевалку по 200 млн. тонн каждый. Специализированных, при таких-то технологиях, условиях. Под эти проекты и нужно давать льготы. Остальные, так или иначе, подтянутся, поскольку будут востребованы. Бизнес сам раскрутит складские помещения, подъездные пути. Из того, что мы сегодня очень широко открыли мешок с льготами – кто хочет, налетай, бери, ничего не получится.