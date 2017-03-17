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16 марта 2017, 11:40
Дороги агломерации Владивостока вскоре станут более безопасными

Дороги агломерации Владивостока вскоре станут более безопасными

В администрации края рассказали какие участки дорожного полотна отремонтируют на юге Приморья в этом году

В 2017 году федеральным и краевым бюджетами рассчитано почти 1,5 миллиарда рублей направить на ремонт дорог Владивостокской агломерации. Денежные средства будут предоставлены в связи с приоритетным проектом "Безопасные и качественные дороги", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства края сообщили, что проект создавался с главными целями снижения количества мест концентрации ДТП и удлинения дорожной сети в рамках агломерации Владивостока, но, чтобы она, при этом, соответствовала нормативным требованиям.

Напомним, в агломерацию Владивостока входят Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. Соглашение между муниципальными образованиями было подписано 28 октября 2014 года.

"В этом году будут отремонтированы проезжие части, установлены дорожные знаки, а также барьерные ограждения на трассе Артем – Находка. Помимо этого, будет восстановлена проезжая часть на месте ремонта земельного полотна Шкотово – Партизанск и Шкотово – Ивановка – Реттиховка. На местных автомобильных дорогах во Владивостоке будет отремонтировано дорожное полотно и установлены дорожные знаки и ограждения на 27 улицах, в том числе на Светланской, Всеволода Сибирцева и на Народном проспекте", – рассказали в транспортном департаменте администрации Приморья.

В Артемовском городском округе в рамках проекта будет отремонтирована проезжая часть на шести улицах, в Надеждинском районе – ремонт покрытия проезжей части, обустройство кюветов, водопропускных труб на шести улицах, в Шкотовском районе – также ремонт покрытия проезжей части на шести улицах. На дороге Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец поставят светофор.

Как сообщалось ранее, на данный момент Владивосток принимает участие в двух федеральных программах. Одна из них, программа по ремонту автомобильной агломерации "Безопасные и качественные дороги".

"Проект принят, теперь каждый год будет выплачиваться примерно 700 миллионов рублей до 2025 года из федерального бюджета. Наш региональный бюджет тоже не останется в стороне, и будет софинансировать строительство и ремонт дорог. Это комплексная программа, направленная, в том числе, на снижение аварийности на дорогах", – сообщил первый вице-губернатор Василий Усольцев.

В 2017 году Владивостокской агломерации на ремонт дорог и дорожную безопасность будут выделено 720 миллионов рублей из краевого, 625 миллионов рублей из федерального и 97 миллионов рублей из муниципальных бюджетов.

Метки: дороги

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