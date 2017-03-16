В следующем месяце состоит добор сотрудников на завод "Радиоприбор"

По подсчетам специалистов, до конца марта будут сняты все препятствия для нового набора сотрудников "Радиоприбора", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Первый заместитель губернатора края Василий Усольцев рассказал, что до этого, под его руководством прошло совещание с участием конкурсного управляющего заводом Владимира Тихонова, исполнительного директора завода Сергея Батищева, заместителя руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Александра Дьяченко и главы регионального департамента промышленности Сергея Ковалева.

"Все проблемы, связанные с заводом "Радиоприбор", почти решены и находятся на своей финальной стадии. Во время встречи был поднят вопрос о регистрации договоров аренды недвижимого имущества завода. Он был заключен между Радиоприбором и Дубненским машиностроительным заводом. Регистрация договоров аренды уже началась. В течение недели договоры будут зарегистрированы, а действия полностью согласованы с кредиторами", – рассказывает Василий Усольцев.

Первый вице-губернатор также заявил, что после завершения всех необходимых действий в конце марта, возможно, будет начат прием работников в новый филиал Дубненского машиностроительного завода на базе предприятия "Радиоприбор".

"Мы думаем, что в начале апреля все препятствия для набора новых работников на "Радиоприбор" будут сняты", – считает Василий Усольцев.

Ранее говорилось, что благодаря вмешательству администрации Приморского края и федеральных властей,"Радиоприбор" заключил трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа на год раньше.

"Мы делали все, что только было в наших силах, чтобы частный завод, который был на грани краха, продолжил свое функционирование. В 2017 году завод снова будет работать в прежнем режиме, и это важно для Приморского края", – отметил глава Приморья Владимир Миклушевский.

Более того, по инициативе руководителя региона из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.

Напомним, сотрудникам "Радиоприбора" уже более года не выплачивают заработную плату. Многие из них незаконно были сокращены с предприятия. В настоящий момент бывшие сотрудники судятся с предприятием.