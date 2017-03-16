Для поддержки семей ветеранов боевых действий Приморский край направит более 3 миллионов рублей

В Приморском крае снова начались единовременные выплаты инвалидам боевых действий и семьям ветеранов войны, чьи родственники были убиты во время локальных войн и вооруженных конфликтов. На меры социальной поддержки этой категории приморцев в бюджете края подготовлено около 3,3 миллиона рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В департаменте труда и социального развития региона журналистам рассказали, что единовременную выплату получат 200 приморцев.

"Размер, предусмотренный единовременной выплатой, зависит от категории граждан, получающих денежную сумму. Это от 10 до 19 тысяч рублей", – сообщают в департаменте.

Например, адресные выплаты пенсионерам, сыновья которых погибли во время военных действий, будут составлять 15 тысяч рублей, а работающим родителям – 10 тысяч рублей. По 17 тысяч рублей получают родители-инвалиды погибших военнослужащих.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей назначена женщинам, чьи мужья погибли во время исполнения военного долга, а 18 тысяч рублей – вдовам, вышедшим на пенсию.

Ребенок, отец которого погиб во время войны, получит единовременную поддержку в 11 тысяч рублей. Материальную помощь получают несовершеннолетние и студенты до 23 лет, которые обучаются на очных отделениях вузов и техникумов.

Как мы сообщали ранее, материальную помощь ветеранам боевых действий и их семьям в крае начали выплачивать в 2004 году. В 2008 году список жителей, получающих выплаты, был значительно увеличен.

"К категории ветеранов боевых действий относятся не только те, кто воевал в Афганистане и Чечне. К ним также относятся и участники других военных действий, в том числе, принимавшие участие в войнах на территории стран СНГ", – сообщает директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.

В департаменте напоминают: единовременную выплату можно получить через почтовые или кредитные организации. По всем вопросам, касающимся этой меры социальной поддержки, следует обращаться к специалистам территориальных отделов департамента или МФЦ.