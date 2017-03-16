Рыболовство, здравоохранение и туризм будут развивать Россия и Япония на спорных островах

Телерадиокомпания NHK сообщает о планах Японии предоставить российской стороне планы по совместной экономической деятельности на территории Южных Курил. Япония предложит совместное использование Курильских островов в таких сферах как рыболовство, здравоохранение и туризм, сообщает ЕНВ.

Также японцами была отмечена необходимость изучения перспектив подобного взаимодействия. Источники в МИД Японии сообщают, что соответствующее предложение будет озвучено на встрече замминистров иностранных дел двух стран, которая должна состояться 18 марта.

В конце февраля японская газета Nikkei уже сообщала, что правительство Японии имеет планы по совместному с Россией ведению хозяйственной деятельности на южных Курилах, причём, этот план обходил вопрос о принадлежности островов.

Так, в сфере здравоохранения предполагалось, что Токио будет оказывать медицинскую помощь местным жителям, а также консультировать российских медиков.

Развитие туризма, в свою очередь, предполагает, что жители Японии смогут посещать необитаемые острова Курильской гряды. Совместная рыбоводческая деятельность и организация совместных мероприятий по организации производства морепродуктов также были включены в предлагаемый проект.

Напомним, мирное соглашение между Россией и Японией так и не было заключено в связи с расхождением позиций двух стран касательно статуса Курильских островов. Так Япония претендует на 4 острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, тогда как Россия твёрдо отстаивает свои права на данные территории, аргументируя это тем, что они вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны в соответствии со всеми международными нормами права.

Возможность совместного использования территорий стало способом урегулирования данного территориального конфликта, и в перспективе сможет привести к его окончательному разрешению.