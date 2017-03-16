Анна Хохлова: Мода и спорт шагают в ногу

Рынок спортивной одежды относится к тем нишам, где есть потенциал для развития – популярность здорового образа жизни и некоторых видов спорта помогают индустрии спортивной одежды развиваться. О популярности некоторых брендах дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказала корреспонденту ЕНВ.

Основными покупателями спортивной одежды являются мужчины, но за последние пять лет существенно выросла доля женщин – особенно в США. Президент компании Nike Тревор Эдвардс отмечает, что постепенно стирается грань между обычным, расслабленным образом жизни, занятиями в спортзале и бегу на свежем воздухе: дизайнеры научились создавать спортивную одежду, которую можно использовать для всех случаев жизни.

Возможные комбинации одежды для спортивного зала могут выглядеть так: тайтсы, лосины, капри, шорты и футболка, майка, топ, бра

Тайтсы – это разновидность тренировочных штанов. Они выпускаются как для мужчин, так и женщин, некоторые модели универсальны. Длина их может быть разной – до колена, до щиколотки или до середины икры. Это облегающие штаны, что придает им повышенные аэродинамические возможности

Бра — неотъемлемая часть спортивного гардероба. Это универсальная вещь, в которой можно заниматься йогой, потеть на беговой дорожке, танцевать в ритме Zumba, бегать на свежем воздухе и кататься на велосипедах по городским паркам.

Модные фасоны спин.

Тренд 2017 – укороченные спортивные топы с длинными рукавами.

Тайтсы.

Спортивные бра.