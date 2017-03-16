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Стиль жизни

15 марта 2017, 12:40
В ЦСИ "Заря" откроется выставка "Наблюдающий лес" японской художницы Митико Цуды

В ЦСИ "Заря" откроется выставка "Наблюдающий лес" японской художницы Митико Цуды

Представленные произведения являются уникальным примером лаборатории по изучению движущегося объекта

18 марта в Центре современного искусства "Заря" откроется персональная выставка японской художницы Митико Цуды "Наблюдающий лес". На выставке будут представлены видеоработы из серии "Yeu & Mo", а также инсталляция "Ты вернулся бы туда, чтобы снова меня увидеть на следующий день", сообщает ЕНВ.

Экспозиция "Наблюдающий лес" не только впервые демонстрирует работы Митико Цуды в России, но и призвана стимулировать дискуссию о репрезентации идеи движения в искусстве на фоне выставки русского кинетического искусства "Вечный двигатель", которая открылась в ЦСИ "Заря" в феврале.

Представленные произведения Митико Цуды являются уникальным примером лаборатории по изучению движущегося объекта и его восприятия зрителем, в котором эксперимент ставится одновременно над изображаемым, над субъектом, временем действия и над системой, в которой существует эта коммуникация.

Исследование Цуды оперирует инструментами одновременно двух дисциплин — перформанса, для которого ключевым моментом является непосредственный опыт пребывания тела во времени и пространстве, в некой заданной ситуации, и медиаискусства, которое концентрируется на фиксации и передаче информации (в нашем случае — об опыте данного тела).

Какие чувства возникают, когда на нас направлены объективы камер? Если они снимают нас против нашего желания, не стремимся ли мы к тому, чтобы стать объектом, а не субъектом чьего-то пристального внимания? Исследование Митико Цуды может указывать на то, что наше представление о самих себе размыто репрезентацией нас самих в медиа; но также и на то, что медиаполе, которое кажется агрессивным, таящим угрозу лесом, является ничем иным, как отражением нас самих. Однозначного ответа на то, как трактовать работы Цуды, не существует, однако, как и в ситуации с настоящей, вызывающей тревогу чащей в лесу, у субъекта есть два варианта: либо он смотрит, либо смотрят на него.

Митико Цуда (р. 1980) – японская художница, работающая с видео и новыми медиа. Получила степень мастера искусств (MA) и доктора философии (PhD) в Токийском университете искусств (Tokyo National University of the Arts). В числе ее персональных выставок – Photographs show you images, taimatz, Токио (2016), The Day After Yesterday, TARO NASU, Токио (2015), Plan of the Room, switch point, Токио (2014), jet lag, kasarne kultur park, Кошице, Словакия (2014). Также принимала участие в ряде групповых экспозиций, среди которых Landscapes: New vision through multiple windows, Japan Creative Centre, Сингапур (2017), OPEN SPACE 2016: Media Conscious, NTT InterCommunication Center [ICC], Токио (2016), НИИ ОП! НАУКА. ИСКУССТВО. ИЛЛЮЗИИ, Государственная галерея "На Солянке", Москва (2014).

Метки: выставка, Заря

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