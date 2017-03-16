В ЦСИ "Заря" откроется выставка "Наблюдающий лес" японской художницы Митико Цуды

18 марта в Центре современного искусства "Заря" откроется персональная выставка японской художницы Митико Цуды "Наблюдающий лес". На выставке будут представлены видеоработы из серии "Yeu & Mo", а также инсталляция "Ты вернулся бы туда, чтобы снова меня увидеть на следующий день", сообщает ЕНВ.

Экспозиция "Наблюдающий лес" не только впервые демонстрирует работы Митико Цуды в России, но и призвана стимулировать дискуссию о репрезентации идеи движения в искусстве на фоне выставки русского кинетического искусства "Вечный двигатель", которая открылась в ЦСИ "Заря" в феврале.

Представленные произведения Митико Цуды являются уникальным примером лаборатории по изучению движущегося объекта и его восприятия зрителем, в котором эксперимент ставится одновременно над изображаемым, над субъектом, временем действия и над системой, в которой существует эта коммуникация.

Исследование Цуды оперирует инструментами одновременно двух дисциплин — перформанса, для которого ключевым моментом является непосредственный опыт пребывания тела во времени и пространстве, в некой заданной ситуации, и медиаискусства, которое концентрируется на фиксации и передаче информации (в нашем случае — об опыте данного тела).

Какие чувства возникают, когда на нас направлены объективы камер? Если они снимают нас против нашего желания, не стремимся ли мы к тому, чтобы стать объектом, а не субъектом чьего-то пристального внимания? Исследование Митико Цуды может указывать на то, что наше представление о самих себе размыто репрезентацией нас самих в медиа; но также и на то, что медиаполе, которое кажется агрессивным, таящим угрозу лесом, является ничем иным, как отражением нас самих. Однозначного ответа на то, как трактовать работы Цуды, не существует, однако, как и в ситуации с настоящей, вызывающей тревогу чащей в лесу, у субъекта есть два варианта: либо он смотрит, либо смотрят на него.