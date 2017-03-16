Россельхозбанк поддерживает фермеров Приморья

В Уссурийском районе Приморского края фермер Михаил Мишин знаменит как рачительный хозяин. Его хозяйство в селе Заречном динамично развивается уже более 5 лет, обеспечивая жителей края молоком, зерном, соей и кукурузой, сообщает ЕНВ.

Свою деятельность фермер начинал с выращивания на небольших площадях зерновых и сои. В 2016 году посевные площади сои достигли 1500 га с урожайностью 15 центнеров с гектара, а зерновые - 500 га с урожайностью 30 центнеров с гектара, что вышесреднего по краю. Хозяйство также заготовило 400 тонн сена и 3 000 тонн силоса, обеспечивая кормовую базу для племенного стада. Кроме того, Михаил Юрьевич реализует молочную продукцию, модуль по производству которой был открыт в 2014 году.

"Растущих производственных показателей удается добиваться за счет расширения обрабатываемых площадей, закупки племенных животных, покупки современной сельскохозяйственной техники. Уже на протяжении пяти летРоссельхозбанк оказывает всестороннюю финансовую поддержку хозяйству. Полученные кредиты позволяют развиваться и двигаться вперед", - поделился Михаил Юрьевич.

За время сотрудничества с клиентом Приморский филиал Россельхозбанка предоставил ИП ГФКХ МихаилуМишину финансирование на общую сумму более 16 млн. рублей. Планируется, что в этом году с помощью очередного кредита фермер сможет закупить все необходимое для проведения посевной озимых, а также приобретение средства защиты растений. Также глава хозяйства рассматривает получение дополнительного дохода и от размещения в Россельхозбанке свободных денежных средств на депозитах.

"ИП ГКФХ Михаил Мишин - надежный партнер Приморского филиала. Россельхозбанк всегда готов оказывать финансовую поддержку таким клиентам как в проведении всего комплекса сезонных работ, так и в реализации их долгосрочных проектов", - отметила заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Хохлова.