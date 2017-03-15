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Общество

14 марта 2017, 22:00
В восьми муниципалитетах Приморского края полным ходом идет подготовка к паводкам

В восьми муниципалитетах Приморского края полным ходом идет подготовка к паводкам

Общий объем финансирования мероприятий составляет более 165 миллионов рублей

Работы по укреплению береговой части, ремонт гидротехнических сооружений и расчистка русел рек проходят в восьми районах Приморья. Об этом говорили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под предводительством вице-губернатора Евгения Вишнякова, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Также глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды края Александр Коршенко рассказал корреспондентам, что подготовка к весенним паводкам все еще проходит в Дальнегорске и в Кавалеровском, Тернейском, Красноармейском, Ольгинском, Лазовском, Партизанском и Дальнегорском районах.

"Ремонт на пяти дамбах сейчас проходит в Красноармейском районе. К концу месяца, по прогнозам специалистов, он будет завершен. На реке Милоградовка в Ольгинском районе до начала паводков нужно соорудить временную насыпь, которая будет достигать до 500 метров, до тех пор, пока проектируется новая дамба. Подходят к концу работы по укреплению берега в Лесозаводском городском округе. Отсыпка дамбы здесь почти завершена. К началу апреля должна быть расчищена и река белая вДальнереченском городском округе", – говорит директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В этом году запланированы огромные преобразования в гидротехнических объектах. Так, в Партизанском районе будет расчищаться и углубляться дно рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый Поселковый и Орлиный. Всего строители проведут работы более чем на 10 километрах. В Спасске-Дальнем расчистят более пяти километров рек Кулешовка и Спасовка, а в Чугуевском – почти три километра ручьёв Калугин, Ближний, Масленников.

Помимо этого, департаментом природных ресурсов собрана проектная документация и проведена экспертиза на государственном уровне еще по шести объектам.

"Это расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек для того, чтобы защитить населенные пункты от наводнений. Общий объемом финансирования работ более, чем на 165 миллионов рублей", – сообщает Александр Коршенко.

Для строительства новых объектов инженерной защиты от наводнений разработка проектно-сметной документации ещё по трем объектам на сумму порядка 800 миллионов рублей.

"Гидротехнические сооружения построят в селе Новомихайловка Чугуевского района, в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Лесозаводском городском округе", – рассказал глава департамента.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в муниципалитетах Приморья выполнены работы на 95 объектах, из них 48 – расчистка русел и берегоукрепление, 47 – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений на общую сумму более 215 миллионов рублей.

Метки: паводки

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