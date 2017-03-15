В развитии торгово-экономических связей с Приморским краем заинтересована Индонезия

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел встречу с дипломатической миссией посольства Республики Индонезия в России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Темой встречи стало обсуждение перспектив взаимовыгодного сотрудничества между Приморьем и Индонезией в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Во время встречи вице-губернатор Приморья сообщил, что на данный момент в Приморье созданы уникальные инструментарии, которые повышают привлекательность края с экономической точки зрения.

"Российская сторона заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами, в том числе и с индонезийскими бизнесменами. Самая перспективная и выгодная отрасль для сотрудничества – туристическая", – сообщил Евгений Полянский.

Каждый год в Россию приезжают около 16 тысяч гостей из Индонезии. Одним самых востребованных городов может стать Владивосток, считает полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Посольства Республики Индонезия в России Симболон Ласро.

"Приморский регион развивается огромными темпами и с каждым годом становится всё более привлекательным для туристов. Принимая во внимания сегодняшние перспективы туристских связей с Приморьем, мы будем побуждать своих граждан в Приморье", – сообщил дипломат на встрече.

Также представители индонезийской стороны неоднократно отмечали, что Индонезия заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Приморьем.

"Сейчас сотрудничество между нашими странами переживает новый виток. Мы активно экспортируем в Россию тропические фрукты, продукты рыбопереработки, резину и текстиль. Россия же поставляет нам продукты химической обработки, включая удобрения, и большой объем зерна. Мы используем и другие российские товары, но закупаем их у третьих стран. В этом смысле у Индонезии и Приморья большие перспективы для взаимодействия без посредников", – считает заместитель главы дипломатической миссии.

Одним из главных решений, которые были приняты в конце встречи, стала взаимная договоренность о налаживании побратимских отношений между регионом и крупнейшей провинцией Индонезии – Восточной Явой. Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский выразил мнение о том, что придание отношениям между Приморьем и Восточной Явой статуса побратимских станет еще одним шагом в развитии отношений между Россией и Индонезией.