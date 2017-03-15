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Экономика

14 марта 2017, 16:00
Дальневосточные власти встретились с китайскими инвесторами в Хабаровске

Дальневосточные власти встретились с китайскими инвесторами в Хабаровске

В планах у китайских партнеров построить уникальный гостиничный комплекс и морской биотехнопарк в Приморье

Вчера, 13 марта полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провёл в Хабаровске встречу с бизнесменами из Китая, которые имеют планы по инвестированию в проекты на территории Приморского края. Помимо полпреда, на встрече присутствовали первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и заместитель министра Александр Крутиков, а также губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и его хабаровский коллега Вячеслав Шпорт, сообщает ЕНВ.

"Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи с инвесторами. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались, и сейчас мы готовы к обсуждению этапов запуска весьма интересных проектов, а также задач, которые нужно решить, чтобы эти проекты реализовались", – рассказал Трутнев.

Одним из проектов стало строительство гостинично-жилого комплекса "Дом в море" на территории Владивостока. Главная идея проекта – создание комфортабельного комплекса для семейного отдыха и площадки для проведения встреч на высшем уровне. По сути, на территории Владивостока планируется открыть пятизвёздочный отель, который будет включать в себя торговый центр, кинотеатр, рестораны, бассейны и даже детский сад.

Юрий Трутнев, комментируя планы по постройке "Дома в море" отметил, что "это очень интересный проект. Хотелось бы, чтобы он получился".

Планируется что комплекс будет достроен до 2021 года, инвестором выступила компания "Шин КриэйшнХолдингс" (SheenCreationHoldings).

"Правительство Российской Федерации уделяет нам особое внимание, это усиливает нашу уверенность в инвестициях на Дальний Восток и вдохновляет нас. Наше предприятие занимается оптовой торговлей и малоэтажным строительством", – сказал генеральный директор компании Лян Вэйцян.

Ещё один на проект, который предлагается реализовать территории нашего края – создание на острове Попова морского биотехнопарка "Островной". Инвестор, компания "ВэньЛяньАквакультура" (WenLianAquaculture), намерена серьёзно заняться разведением на территории острова т.н. марикультуры, и для этого они готовы вложить в проект 200 млн долларов. Юрий Трутнев отметил, что эта компания обладает высокой компетенцией: "Практически они планируют увеличить объём производства марикультуры на 30%, и у компании накоплен большой опыт работы в этой сфере".

Метки: инвестиции

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