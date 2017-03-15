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Общество

14 марта 2017, 15:50
Корабли ТОФ отрабатали задачи по поиску подводных лодок
Корабли ТОФ отрабатали задачи по поиску подводных лодок
Корабли ТОФ отрабатали задачи по поиску подводных лодок
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Корабли ТОФ отрабатали задачи по поиску подводных лодок

В ходе учения были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море экипажи малых противолодочных кораблей успешно отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает ЕНВ.

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Усть-Илимск" и "Советская гавань" отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.

Также в ходе учения экипажами МПК были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по плаванию в узкости, проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки.

Метки: ТОФ

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