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Экономика

14 марта 2017, 14:10
В Приморье появится "алмазный" таможенный пост

В Приморье появится "алмазный" таможенный пост

Первый на Дальнем Востоке "алмазный" таможенный пост откроется в свободном порту Владивосток

15 марта 2017 года открывается Дальневосточный специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни. Пост будет осуществлять контроль в отношении перемещаемых драгоценных камней и драгоценных металлов совместно с контролерами Гохрана России, что позволит усилить контроль за предусмотренными законодательством операциями, а также совершать таможенные операции и производить таможенный контроль в кратчайшие строки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Дальневосточный специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни создан в соответствии с приказом ФТС России от 26 декабря 2016 года № 2416. Таможенный пост размещен на территории склада временного хранения ООО "Евразийский алмазный центр" в свободном порту Владивосток, по адресу: 692 756 Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 41.

Пост разместится на территории склада временного хранения ООО "Евразийский алмазный центр" в СПВ, который открылся в прошлом году.

К 2018 году центр планирует удвоить продажи алмазов и бриллиантов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - до одного миллиарда долларов в год. Бриллианты не облагаются вывозной пошлиной, однако камни дороже 25 тысяч долларов должны быть помещены "под таможенную процедуру экспорта", которую делают специализированные таможенные посты.

Метки: алмазы, таможня

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