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Политика

14 марта 2017, 13:40
Денис Бочкарев назначен на должность вице-губернатора курирующего сельское и рыбное хозяйство

Денис Бочкарев назначен на должность вице-губернатора, курирующего сельское и рыбное хозяйство

Вице-губернатор будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли

На должность вице-губернатора края, курирующего сельское и рыбное хозяйство, назначен Денис Бочкарев. Распоряжение об этом подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Денис Бочкарев на новой должности будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности.

Бочкарев Денис Юрьевич родился 24 августа 1977 года в поселке Южно-Морской города Находки. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Начинал трудовую деятельность на птицефабрике "Уссурийская", в 2005 году перешел на работу в Администрацию Приморского края. С 2015 года занимал должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Метки: агропром, вице-губернатор

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