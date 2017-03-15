Денис Бочкарев назначен на должность вице-губернатора, курирующего сельское и рыбное хозяйство

На должность вице-губернатора края, курирующего сельское и рыбное хозяйство, назначен Денис Бочкарев. Распоряжение об этом подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Денис Бочкарев на новой должности будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности.