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Китай

14 марта 2017, 13:10
Китай раскрыл крупное дело о незаконном присвоении и продаже личной информации граждан

Китай раскрыл крупное дело о незаконном присвоении и продаже личной информации граждан

В 2016 году компетентные ведомства Министерства общественной безопасности Китая совместно раскрыли более 1800 случаев преступлений

На днях под руководством Министерства общественной безопасности КНР в Китае было раскрыто крупное дело о незаконном присвоении и продаже личных данных граждан. Согласно статистике, злоумышленники получили свыше 5 млрд. разных информационных сообщений, связанных с транспортом, логистикой, медициной, общественными связями и банком. Похищенные учетные записи, пароли, номера идентификационных карт, номера телефонов, адреса для транспортировки преступники продавали в интернете через программы для мгновенного обмена сообщениями и форумы, сообщает ЕНВ.

Вслед за стремительным развитием и распространением информационных технологий и интернет-технологий, "Интернет+" затронул практически каждую сферу китайского общества. Однако вместе с удобством для жителей он также бросил вызов защите персональной информации. На уровнях защиты личной информации пользователей, поставщиков услуг, а также контроля в соответствии с законом и политическими установками, возникновение утечки на каком-либо этапе может привести к раскрытию личных данных пользователей, а также незаконному присвоению правонарушителями.

Стоит отметить, что китайское правительство стимулирует защиту личной информации в интернете с законодательной и правоприменительной точки зрения, а также на базе учреждения стандартов и повышения сознания среди граждан о необходимости защиты персональных данных.

Согласно проекту по общим положениям Гражданского кодекса КНР, который 8 марта был представлен на слушание в ходе Пятой сессии ВСНП 12-го созыва, личная информация физических лиц защищена законом. Любая организация и любое физическое лицо должны гарантировать безопасность личных данных, полученных в соответствии с законом, их нельзя незаконно собирать, использовать, перерабатывать и передавать, а также нельзя продавать, предоставлять или раскрывать третьей стороне.

Министерство общественной безопасности КНР провело ряд специальных мероприятий, нацеленных на приведение порядка в этой сфере. В 2016 году компетентные ведомства Министерства общественной безопасности Китая совместно раскрыли более 1800 случаев преступлений, связанных с незаконным использованием личной информации, были задержаны свыше 4200 подозреваемых.

Китайский информационный Интернет-центр также опубликовал предупреждение: в случае утечки личных данных гражданин имеет право требовать от провайдера интернет-услуг удалить соответствующую информацию. Физические лица также могут пожаловаться в соответствующие ведомства, правовыми методами защищать свои законные права и интересы.

В глобальных масштабах угроза и риск кибербезопасности – это актуальный вопрос. Инцидент с "Призмой", развернутая Агентства национальной безопасности США, данные, предоставленные "Викиликс" о том, что Центральное разведывательное управление США занимается прослушкой через мобильные телефоны, телевизоры и другие интеллектуальные терминалы, заставили людей задуматься о существовании крайне слабой безопасности личной информации. Отдельные транснациональные телекоммуникационные случаи мошенничества свидетельствуют о том, что в борьбе с преступностью в области интернет-информации необходимо развивать международное сотрудничество

Метки: интернет

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