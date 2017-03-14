Минэкономразвития поддержит особые экономические зоны

Министерство экономического развития России предложило проект об утверждении Правил предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон, который был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов 6 марта 2017 года, сообщает ЕНВ.

Минэкономразвития России предлагает утвердить правила предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на компенсацию затрат субъектов Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон.

Для компенсации затрат субъект РФ в срок до 15 мая года, должен направит в Министерство экономического развития Российской Федерации заявку на компенсацию затрат, которая будет подготовлена в соответствии с методическими рекомендациями по подготовки заявки на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны, утверждёнными Министерством экономического развития Российской Федерации, с приложением следующих документов:

паспорт особой экономической зоны;

прогноз на очередной финансовый год и плановый период объёма субсидии;

выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, подтверждающая наличие (отсутствие) в бюджете субъекта Российской Федерации, а также в государственной программе субъекта Российской Федерации и (или) адресной инвестиционной программе субъекта Российской Федерации средств, предусмотренных на создание объектов инфраструктуры особой экономической зона, а также из иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации о направлении средств бюджета субъекта Российской Федерации о направлении средств бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели. При необходимости дополнительно нужно предоставить выписки по казначейскому счёту бюджета Российской Федерации о направлении средств бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели.

При этом, субъект Российской Федерации несёт полную ответственность за достоверность предоставляемых Министерству экономического развития Российской Федерации документов, в частности информации за годы, предшествующие текущему финансовому году. В случае подтверждения Минэкономразвития России предоставления субъектом Российской Федерации недостоверной информации в составе документов, лишается права на получение субсидии в течении года, в котором права на получение субсидии в течении года, в котором подтверждён факт предоставления недостоверной информации, а также следующего года.

Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает заявку на компенсацию затрат и документы в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в соответствии с положениями.

Напомним, на территории Приморского края существует одна действующая особая экономическая зона –ОЭЗ ППТ "Владис" (другое название – "Соллерс").

ОЭЗ создана на базе существующих предприятий ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (совместное предприятие MazdaMotorCorporation (Япония) и ОАО "СОЛЛЕРС") и ООО "ПасификЛоджистик" (специализированная логистическая компания). В качестве резидентов данные компании не зарегистрированы.

В соответствии с указанным соглашением финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны осуществляется за счет средств Федерального бюджета в размере 5 365,0 млн рублей, бюджета Приморского края в размере 300,0 млн рублей и внебюджетных источников. По информации, размещенной на официальном сайте Администрации Приморского края объем частных инвестиций на развитие особой экономической зоны за весь период реализации проекта составит около 10,0 млрд. рублей.

"Поскольку ни одного резидента пока особая экономическая зона во Владивостоке не имеет, администрация Приморья не имеет возможности получить субсидии из краевого бюджета, - комментирует ситуацию ведущий политолог региона, управляющий партнер юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – В данном случае, субсидии, одобренные Минэкономразвития, будут направлены на развитые ОЭЗ нашей страны во исполнение положений федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", - отметила эксперт.

Срок подачи субъектом Российской Федерации заявки на предоставление субсидии не может превышать 10 лет с даты начала реализации проекта. Для особых экономических зон, созданных в 2005-2009 годах, срок подачи субъектом Российской Федерации заявки на предоставление субсидии не может быть позднее 2019 года.

Отметим, что введение в действие нового механизма государственной поддержки не окажет никакого влияния на сбалансированность бюджета Российской Федерации.