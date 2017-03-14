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Общество

13 марта 2017, 21:40
В Приморском крае не собираются отказываться от использования наличных денег

В Приморском крае не собираются отказываться от использования наличных денег

Это связано с недостаточной развитостью финансовой и платежной инфраструктуры в стране

В конце февраля Минфин совместно с Минэкономразвития обсудили возможность ограничить наличные расчеты, обязав граждан совершать крупные платежи с помощью банковских карт. В правительстве подчеркивают, что такая мера сделает российскую экономику прозрачнее и позволит аккумулировать больший объем налогов, сообщает ЕНВ.

Но пока что, в России вопрос о полном переходе на наличный расчет вызывает к дискуссии.

"Основными аргументами сторонников отказа от наличности в обороте являются высокие издержки, связанные с использованием бумажных денег, и то, что они стимулируют преступность и коррупцию", - отмечает доцент кафедры банковского дела РЭУ им Г.В. Плеханова Максим Марков.

По мнению эксперта, первый довод представляется неоспоримым. Так, к примеру, в США расходы на производство, перевозку, хранение и пересчет банкнот и монет составляют около 8%, при том, что в Штатах доля наличных платежей не превышает 55%. Для сравнения: в России в безналичном расчете происходит всего 4% операций, и, соответственно, издержки на "обслуживание" физических денег намного выше.

"В данном случае, хороший мотиватор – деньги. И практика большинства банков это подтвердила: как только они стали платить своим клиентам за расчеты картой (в форме кэш-бэка, разного рода бонусов и льгот), держатели банковских карт не заставили себя долго ждать – рост и числа, и сумм транзакций (расчетов картой) был впечатляющий. Тем не менее, со временем (а особенно после кризиса, когда доходы банков на розничном рынке стали падать) плата для многих банков стала непозволительной роскошью – программы лояльности значительно поскромнели, и большинство клиентов почувствовало эти изменения", - комментирует ситуацию директор департамента розничного бизнеса Банка "Приморье" Елена Зорина.

Аргумент о высоком уровне финансовой преступности при использовании безналичного расчета можно поставить под сомнение. Если сравнить наличие и использование наличных денег в странах с высоким курсом национальной валюты с уровнем преступности и коррупции, то станет видна обратная корреляция. В государствах, где такие банкноты в ходу (Швейцария, Сингапур, Япония, ОАЭ), преступность, коррупция и нелегальная экономика находятся на низком уровне. И, наоборот, там, где национальная валюта слаба, криминальные показатели выше.

"Следующим мотиватором, по мнению экспертов рынка, станут не просто деньги, а клубные программы, благодаря которым клиенты за свои расчеты получат доступ к определенному рынку товаров и услуг – будь то специальный сайт или сформированный банком пул партнеров", - сообщает Елена Зорина

У сторонников использования наличных тоже есть свои аргументы, но они относятся к психологическому восприятию денег. Так, за счет отсутствия физического ощущения расставания с ними, люди не понимают, сколько тратят, что ведет к превышению расходов над финансовыми возможностями.

Кроме того, эксперты отмечают, что возможность хранения части сбережения в виде наличных обеспечивает определенное спокойствие и уверенность в том, что деньги не пропадут из-за того, что разорится банк, в котором они хранятся.

"Если из шкафа станут пропадать деньги, что сделает их хозяин? Скорее всего, повесит замок, а ключ оставит себе или отдаст тому, кто имеет право эти деньги брать. Так и со средствами на карте: кибер-преступность заставляет банки вешать "кибер-замки" на счета клиентов, повышать их сложность. При всем том, основная часть несанкционированных операций по картам, по-прежнему, происходит не из-за IT-преступников, чей образ незаслуженно романтизирован кинематографом, а из-за нарушений владельцем элементарных правил безопасности – сохранности самой карты и ее реквизитов. К слову, банки часто компенсирую своим клиентам потери, связанные с реальными IT-взломами, внедряя после этого процедуры, позволяющие предотвратить повторение инцидентов. Думаю, это и есть тот путь, которым следует двигаться", - рассказывает директор департамента розничного бизнеса банка.

Но сейчас Россия вряд ли откажется от использования наличных денег, потому что инфраструктура для совершения безналичных платежей недостаточно развита. Можно ожидать, что деятельность правительства в ближайшие 5 лет должна быть нацелена на решение этого вопроса, заключила эксперт.

Метки: Минэкономразвития, наличка

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