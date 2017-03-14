В Восточном военном округе начался "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск"

В Хабаровском крае состоялась церемония открытия конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", сообщает ЕНВ.

В первый день соревнований 7 экипажей, представляющих общевойсковые объединения, дислоцированные в Сахалинской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия, боролись за победу в "Индивидуальной гонке".

По результатам выступлений будет составлен индивидуальный рейтинг выступлений каждого танкового экипажа, а также командный рейтинг выступлений взводов. Всего в мероприятии примут участие 15 лучших экипажей, по три от каждого общевойскового объединения Восточного военного округа.

Ранее на полигоне Князе-Волконский Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, прошла жеребьевка участников окружного этапа конкурса "Танковый биатлон". По завершению жеребьевки стартовые номера распределились следующим образом. Первыми на старт выйдут экипажи армейского корпуса, дислоцированного в Сахалинской области. Вторыми выступят военнослужащие, представляющие общевойсковое объединение ВВО, дислоцированное в Забайкальском крае, а под третьим номером выступят экипажи от общевойсковой армии, дислоцированной в Республике Бурятия. Четвертыми на старт выйдут танкисты из Приморья. Под пятым номером выступят экипажи общевойскового объединения округа из Амурской области. В этом году установлены следующие цвета танков: для команды из Приморского края – темно-красный, Забайкальского края – синий, Амурской области – белый, Республики Бурятия – желтый, Сахалинской области – светло-зеленый.

"Индивидуальная гонка" проводится на маршруте протяженностью 14 километров и включает в себя естественные и искусственные препятствия, боевые дорожки и площадки для стрельбы.

Экипажи стартуют с интервалом 1-2 минуты. При этом на маршруте одновременно могут находиться не более трех танков. В ходе прохождения дистанции участники преодолевают эскарп, косогор, гребенку, огненную полосу, макет колейного моста, противотанковый ров с проходом, колейный проход в минно-взрывном заграждении, заснеженное поле.

Танкисты выполнят стрельбы из танковых пушек. На первом круге необходимо поразить три мишени на дальностях 1600, 1700 и 1800 метров. На второй круге выполняется из зенитного пулемета поразить мишень вертолета на удалении 800-1000 метров 15 патронами.

На заключительном, третьем, круге участники соревнования проведут стрельбу из спаренного пулемета по мишени, обозначающей РПГ противника. На поражение у экипажа имеется 15 патронов, 5 из которых с трассирующими пулями.

Во второй день практической части соревнований в "Индивидуальной гонке" выступят 8 экипажей.