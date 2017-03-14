В Партизанском районе досрочно прекращены полномочия двух депутатов

Прокуратура Партизанского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. Два депутата муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения не исполнили обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов, сообщает ЕНВ.

В соответствии с действующим законодательством указанные нарушения влекут за собой досрочное прекращение полномочий депутатов, в связи с чем прокурором района в муниципальный комитет внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Однако фактически требования прокурора не рассмотрены и решение по результатам рассмотрения акта реагирования принято не было.

Учитывая изложенное, прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия муниципального комитета Золотодолинского сельского поселения.

Партизанский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Во исполнение решения суда муниципальный комитет Золотодолинского сельского поселения досрочно прекратил полномочия двух депутатов в связи с неисполнением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.