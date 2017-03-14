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Общество

13 марта 2017, 12:30
"Почта России" увеличит цены на свои услуги

"Почта России" увеличит цены на свои услуги

Тарифы почтовой связи в среднем увеличатся на 30%

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ФГУП "Почта России" по вопросу увеличения в 2017 году предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги почтовой связи, сообщает ЕНВ.

В связи с этим, ФАС России предлагает признать утратившим силу тарифы, введенные год назад, а именно приказом ФСТ России от 15 марта 2016 года№ 232/16 "Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта России".

Сообщается, что с целью повышения финансовой устойчивости государственного оператора почтовой связи ФГУП "Почта России" предлагает увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи (с учётом инвестиционной составляющей) в среднем на 29,6%.

В целом, цены возрастутв среднем на 3-5 рублей. Если раньше простую пересылку почтовой карточки можно было оформить за 14 руб., то теперь это обойдётся в 16 руб., а заказной перевод будет стоить 33 руб. вместо старых 29 руб. Пересылка простого письма весом до 20 г обойдётся 22 руб., сегодня отправить простое письмо стоит19 (руб.) и т.д.

Следует отметить, что за последнее время "Почта России" существенно увеличила количество своих отделений не только по стране, но и за ее пределами. Так, недавно первое отделение российского почтового оператора появилось в Финляндии.

В конце февраля в городе Владивостоке начали работу три новых отделения. Они были открыты в торговых центрах "Семерочка" на ул. Жигура, "Махаон" на ул. Окатовая и "Саммит-Маркет" на проспекте 100-летия Владивостоку. "Принимая во внимание застройку жилых массивов, открытие отделений Почты России в торговых центрах является актуальным направлением развития почтовой сети во Владивостоке, - отметила тогда руководитель УФПС Приморского края Надежда Никишина. – Новый формат работы позволит нашим клиентам пользоваться почтовыми услугами одновременно с ежедневными семейными покупками. В начале марта третье мини – ОПС заработает в торговом центре "Саммит-Маркет".

Таким образом, решение о повышении тарифов на услуги почтовой связи в нашей стране будет принято в целях предоставления оператору возможности осуществлять гибкую тарифную политику в период возросшей нагрузки по обслуживанию своей сети,отмечают эксперты. Индексация тарифов позволит компенсировать рост расходов "Почты России" на оказание универсальных услуг почтовой связи: транспортных расходов, затрат на закупку материалов, лизинга и ремонта оборудования.

Метки: почта России

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