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Политика

12 марта 2017, 11:10
Депутаты КПРФ предлагают повысить конкуренцию на выборах губернаторов

Депутаты КПРФ предлагают повысить конкуренцию на выборах губернаторов

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Государственной Думы

Законопроект, согласно которому предлагается разрешить депутатам муниципальных образований поддерживать неограниченное количество кандидатов на должность руководителя субъекта Федерации, внесён на рассмотрение Государственной Думы, сообщает ЕНВ.

Авторами документа стали депутаты от партии КПРФ. Соответствующие изменения предлагается внести в законы о принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти регионов и об основных гарантиях избирательных прав россиян.

По действующему законодательству, гражданин РФ может участвовать в выборах руководителя региона в качестве кандидата, если его кандидатура соответствует предъявляемым требованиям и Конституции. Обязательным условием выдвижения (вне зависимости от политической партии или в самостоятельном порядке) является поддержка от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта. При этом депутаты могут высказаться в пользу только одного кандидата.

"Муниципальный фильтр на губернаторских выборах - это система сдерживания оппозиционных партий и кандитатов, закрепленная в законодательстве страны. На сегодняшний день "Единая Россия" обладает кадровым потенциалом на местах для того, чтобы не допустить к выборам кого угодно. Достаточно привести статистику муниципальных выборов 2015 года в Приморском крае, когда "Единая Россия" взяла 1029 мандатов по всему региону на местах, КПРФ - 49, ЛДПР - 29, остальные партии - в разы меньше. То есть и нам, и другим оппозиционным партиям необходимо добирать голоса "единороссов", в лучшем случае - независимых кандидатов, чтобы выдвигать своего кандидата. Для второй политической силы в стране - это абсурд", - отметил депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко.

Отмена этого ограничения, по мнению авторов законопроекта, повысит конкуренцию на выборах в регионах.

"Несмотря на то, что так называемая система "муниципального фильтра" является составной частью избирательной системы губернаторских выборов в России, она не является частью самого голосования и поэтому может изменяться, в принципе, как угодно. Другое дело, что сама система является неким защитным механизмом от "протаскивания" во власть непопулярных среди муниципальных элит кандидатов. В данном случае, эта функция может быть размыта, если предложение КПРФ будет поддержано. С другой стороны, я не вижу смысла кардинально менять систему фильтров по той причине, что существует масса других способов ограничить конкуренцию на выборах. Ярким примером этому служат межэлитные договоренности, ведущие к невыдвижению кандидатов от ведущих политических партий. Поэтому нельзя сказать, что предложение "коммунистов" однозначно решает проблему низкой конкуренции на выборах этого типа. Другое дело, что таким образом оппозиция хочет повысить собственные шансы на выборах. Речь идет скорее о представителях малых партий и самовыдвиженцах, потому как большой проблемы для выдвижения кандидатов от КПРФ с их представленностью в местных думах не существует", - прокомментировала политолог, эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева.

"Предложение является хорошим с точки зрения того, что оно решает проблему достижения альтернативности выборов. В ряде регионов создавалась ситуация, когда региональные власти помогали оппозиционным политикам и самовыдвиженцам преодолеть муниципальный фильтр, сознательно договариваясь с местными элитам, что только дискредитировало этот механизм. Правда не стоит забывать, что создание подобных конфигураций в муниципальном фильтре создаст дополнительный теневой рынок политических услуг. Поэтому парламентариям, прежде чем принимать решение, необходимо задуматься, не противоречит ли это интересам их избирателей?", - отметил политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

Метки: выборы, КПРФ

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