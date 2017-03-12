Во Владивостоке обсудили стратегию развития морских терминалов

Совещание с рыбопромышленниками и представителями региональных властей провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук в ходе рабочей поездки на Дальний Восток, сообщает ЕНВ.

В рамках совещания Петр Савчук представил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, разработанную Росрыболовством, отметив, что для ее реализации необходимо серьезно модернизировать портовую инфраструктуру.

Материалом для обсуждения стал доклад советника ФГУП "Нацрыбресурс" Клюшина Максима Олеговича: "Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота". В нем были представлены ключевые векторы развития морских рыбных терминалов на период до 2030 года. Основная цель стратегии – создание условий для обслуживания рыбопромыслового флота в Российской Федерации. Установление стандартов качества услуг российских терминалов.

Таким образом, развитие морских терминалов стало центральной темой обсуждения. В подготовленной Росрыболовством концепции определены ключевые векторы развития портовой инфраструктуры до 2030 года. Основная цель программы – создание условий для обслуживания рыбопромыслового флота Российской Федерации и установление новых стандартов качества услуг.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева поддержала тему заседания и акцентировала внимание на некоторых проблемах портовой инфраструктуры, в частности, заострила внимание на необходимости реконструировать причальные стенки и провести дноуглубительные работы.

На встрече также обсуждались правила проведения биржевых торгов для экспортной продукции и нововведения, связанные с действием режима свободного порта.

Генеральный директор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" Сергей Лелюхин рассказал о новых правилах проведения биржевых торгов для экспортной продукции, и о нововведениях связанных с режимом свободного порта.

Петр Савчук отметил перспективность биржевой торговли: с развитием инфраструктуры, бизнес получит дополнительный канал сбыта. "Это в том числе поможет сократить цепочку посредников, и качественная российская рыбная продукция будет быстрее и в большем объеме доходить до потребител", - отметил заместитель руководителя Росрыболовства.