За продажу водки без лицензии можно получить штраф в 300 тысяч рублей

От незаконной продажи спиртного страдает и федеральный бюджет, и здоровье россиян. Депутаты и сенаторы считают, что нужно увеличить штрафы и установить уголовную ответственность за нелегальный бизнес при продаже алкоголя, сообщает ЕНВ со ссылокй на "Парламентскую газету".

Юридические лица поплатятся годовой выручкой

Первый законопроект с поправками в в КоАП внесли единороссы. По словам одного из авторов инициативы Ильдара Гильмутдинова, было несколько подобных инициатив, одну из которых вносил Госсовет Татарстана. Авторы законопроекта отмечают, что основными причинами роста числа правонарушений является, прежде всего, высокая доходность незаконной деятельности и относительно низкие штрафы.

Физические лица, которые нелегально торгуют алкоголем, могут быть привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, и штраф за это составляет от 2000 до 2500 рублей. Организацию за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии могут оштрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Но эти штрафы не работают как превентивная мера, что подтверждает статистика. По данным Росстата, количество правонарушений, связанных с незаконной деятельностью по продаже спиртного, в последние годы увеличивается. За 9 месяцев 2013 года выявлено около 11 тысяч правонарушений, а в 2015 году — уже почти 14 тысяч.

Законопроект предлагает усилить административную ответственность за продажу алкоголя без лицензии. КоАП также решено дополнить новой статьёй, устанавливающей административную ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическими лицами. Штраф для физлиц хотят увеличить до 200-300 тысяч рублей, а юридическим лицам незаконная торговля алкоголем будет грозить штрафом в виде совокупной выручки при реализации товара за год.

Комитет Госдумы по госстроительству поддерживает инициативу, но к законопроекту есть ряд замечаний. "Вызывает сомнения соразмерность наказания и правонарушений физлиц, — сказал заместитель председателя комитета единоросс Александр Грибов. — Может возникнуть ситуация, что предполагаемое увеличение наказаний приведёт к дисбалансу штрафов в КоАП".

Член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко спросила, будут ли устанавливать ответственность за продажу самогона. "Берите лицензию, и продавайте самогон, но без лицензии ничего не должно продаваться: ни самогон, ни пиво", — сказал Гильмутдинов.

Комментируя инициативу, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Госдума много лет занимается проблемой суррогатного алкоголя, но пока что нет результата. "Сто лет назад, в 1916 году, царь ввёл сухой закон, и его отменили те, кто предлагают отметить со стаканом в руке столетие революции", — сказал Жириновский. Он считает, что нужна госмонополия на алкоголь — конкретное количество заводов, производящих алкоголь, и жёсткий контроль над ними.

За незаконную продажу алкоголя — уголовная статья

Второй законопроект разработан сенаторами, которые предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Авторы отмечают, что с 2012 года началась акцизная реформа, которая вызвала двукратный рост цен на легальную водку. Если в 2010 году самая дешёвая легальная водка в магазине стоила 100-110 рублей, то в 2015 году — от 200 — 220 рублей за 0,5 л. При этом бутылка нелегальной водки обойдётся в 100 рублей. При такой разнице в ценах началось резкое падение уровня продаж легальной алкогольной продукции, и при этом уровень потребления спиртного в стране не снижается.

Объём розничной продажи крепкого спиртного с 2012 по 2015 год снизился более чем на 40 процентов, а количество лицензированных точек продаж алкоголя — на 25 процентов. Многие предприниматели перешли в теневой сектор. По оценкам экспертов, около 30 процентов розничных точек, реализующих алкоголь, работает без лицензии. Алкоголь продают на рынке, с машин, в Интернете.

Количество правонарушений на алкогольном рынке, связанных с незаконной деятельностью, увеличилось с 14 тысяч в 2013 году до 18 тысяч в 2016 году. За первое полугодие 2016 года выявлено 85 подпольных цехов по производству алкоголя. Нелегальный алкогольный рынок приносит ежегодно более 100 миллиардов рублей доходов его участникам в денежном эквиваленте.

По словам главы Комитета Совета Федерацию по бюджету Сергея Рябухина, существующие штрафы в 200-300 тысяч не пугают юридических лиц, прибыль которых гораздо больше. Законопроектом предлагается выделить незаконную продажу алкоголя, если преступление совершено в крупном размере, в качестве специального состава преступления в Уголовном кодексе, установив повышенный размер штрафа за его совершение — до 2 миллионов рублей. Крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выше триста тысяч рублей. За изготовление или сбыт поддельных акцизных марок для маркировки алкогольной продукции предусматривается ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Альтернативное наказание — принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Бороться надо не только с суррогатным алкоголем

Депутаты поддержали этот законопроект в первом чтении, но предложили внести в него ряд поправок. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что основной источник отравления граждан — спиртосодержащие жидкости, которые употребляют около 10 миллионов граждан.

Ограничение доступа к легальному алкоголю и дешёвому нелегальному алкоголю приведёт к тому, что часть людей станет варить самогон, считает Куринный. Но часть граждан, которые пили дешёвый суррогат, могут перейти на спиртосодержащие жидкости. Так что ещё одним законопроектом надо ограничить продажу последних и ввести более жёсткую ответственность за их производство без лицензии. Такую поправку он предложил внести ко второму чтению законопроекта.

Комментируя законопроекты депутатов и сенаторов, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов подчеркнул, что предлагаются слишком мягкие санкции. Он внёс на рассмотрение Госдумы инициативу, предусматривающую за незаконный сбыт алкоголя в крупном размере или преступление, совершённое группой лиц, лишение свободы на срок с 4 до 8 лет. Если же продажа суррогата привела к смерти людей, то преступник должен сесть в тюрьму на срок до 20 лет, считает депутат. Законопроект Олега Нилова будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний.