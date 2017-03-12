В ИРК "Приморье" в скором времени начнут строить "Золотой мост"

В 2017 году на въезде в интегрированный развлекательный курорт "Приморье" будут начаты работы по возведению "Золотого моста". В общем объеме строительство займет 9 месяцев. Об этом сообщил корреспондентам директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Разрабатывали эскизный проект будущего моста девелопер игорного курорта АО "Корпорация развития Приморского края" и компания "Джи1Интертейнмент". Именно ими было предложено создать на въезде в игорную зону конструкцию в виде Золотого моста. Данный проект полностью одобрен экспертами на совещании рабочей группы ИРК "Приморье".

Как рассказал вице-губернатор края Евгений Полянский, который курирует этот проект, мосты для Приморья и Владивостока, в частности, несут свою собственную, уникальную символику.

"В интегрированный развлекательный курорт "Приморье" будут въезжать по "Золотому мосту". Регион по своей сути является проходом в Азию, поэтому дизайн и концепция этого проекта вполне предсказуема и будет поддерживать высокий статус региона на международном туристическом рынке", – рассказал Евгений Полянский.

Глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков рассказал, что сейчас проект находится на рассмотрении руководителей профильных департаментов.

"После того, как все данные будут собраны, мы передадим их в работу Корпорации развития Приморского края для дальнейшей реализации проекта. Строительство въездной группы начнется в 2017 году. По предварительным расчетам подрядчика, изыскательные работы займут около трех месяцев, строительные – ещё шесть месяцев", – сообщил директор департамента.

Напомним, главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта "Приморье" будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке. Известный и уникальный по природе объект архитектуры станет визитной карточкой края. Конструкция будет располагаться на участке дороги, который на данный момент является главным въездом в игорную зону. Как задумывали разработчики проекта, конструкция моста будет одинаково удачно смотреться как со стороны гостей, двигающихся со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.

Самый первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А в настоящее время владивостокские мосты пользуются популярностью во всем мире и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.