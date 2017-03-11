На Дальнем Востоке в парадах Победы примут участие более 9 тысяч человек

В Восточном военном округе началась активная подготовка к военным парадам, посвященным 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает ЕНВ.

Военные парады с привлечением военной техники состоятся в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске традиционно 9 мая в 10.00 по местному времени. В остальных гарнизонах округа спланировано прохождение войск торжественным маршем.

С сегодняшнего дня с военнослужащими организованы дополнительные занятия по одиночной строевой подготовке. Также на аэродроме "Калинка" началась подготовка механиков-водителей и водителей механизированной колонны. К тренировкам в составе парадных расчетов военнослужащие приступят с 3 апреля текущего года.

Главный парад войск Восточного военного округа состоится в городе Хабаровске на площади Ленина. Торжественным маршем под Знаменем Победы и Государственным флагом Российской Федерации по главной площади краевой столицы пройдут более 1.6 тысяч военнослужащих, представляющих рода и виды Вооруженных Сил России и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба, от ВВО в параде войск Хабаровского гарнизона будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих.

Всего в военных парадах от Восточного военного округа примут участие 21 батальон, 76 рот – в общей сложности около 7 тысяч военнослужащих. В составе механизированных колонн будет представлено более 290 единиц вооружения, военной техники.

Кроме того в парадах примут участие около – 2.3 тысяч представителей других силовых ведомств.