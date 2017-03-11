Оборонные предприятия Приморья посетила делегация во главе с Юрием Борисовым

Проверяя динамику выполнения государственного оборонного заказа на приморских предприятиях ОПК, высокие гости побывали в городе Арсеньев и посёлке Большой Камень, а также на главной базе Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Красная звезда".

Инспектируя Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина, Юрий Борисов высоко оценил результаты модернизационных проектов, которые реализуются на предприятии в рамках федерально-целевой программы по техническому перевооружению производства. В частности, ему представили готовящийся к запуску в промышленную эксплуатацию обновлённый цех окончательной сборки, чья вместимость после реконструкции увеличилась в два раза. Также он осмотрел очередную партию вертолётов Ка-52 "Аллигатор", которая будет передана Минобороны в рамках исполнения контракта. Замминистра оценил качество готовой продукции и убедился, что боевые винтокрылые машины создаются в соответствии с производственным графиком.

Кстати, в последние годы здесь наметилась позитивная тенденция передачи вертолётов в войска поквартально, а не от случая к случаю, как это было ещё лет пять назад. Благодаря ритмичному финансированию этого процесса и ударному труду авиастроителей, например, в 2016-м было изготовлено 16 вертолётов Ка-52, в том числе два сверх плана.

"Сегодня мы смотрим, как предприятие подготовилось к поставкам 12 вертолётов Ка-52 этого года, – сообщил Юрий Борисов журналистам. – Тем более что в 2017 году у арсеньевцев появился экспортный заказ на те же армейские Ка-52, это тоже радует. Мы понимаем: предприятие будет загружено, не будет простаивать. Пока намечено продавать машины в Египет. Но у "Аллигатора" есть немалый экспортный потенциал. Сирийская кампания сделала ему очень хорошую рекламу, поэтому надеемся, что список стран будет расширяться".

В разговоре со специалистами завода и исполнительным директором АО "Камов" Владимиром Макарейкиным замминистра поднял вопросы, связанные с производством корабельного варианта Ка-52. Как известно, первые четыре машины Ка-52К "Катран" были доставлены к берегам Сирии на борту тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и проверены в боевых условиях. Наряду с высокими боевыми качествами выявлены отдельные недостатки, которые предстоит устранить в ближайшее время, чтобы оснастить этим вертолётом и другие корабли ВМФ.

По утверждению Борисова, скоро завершатся все испытания "Катрана", чтобы можно было определиться с теми кораблями, на которых он будет базироваться. Это тоже большая работа. Ведь боевые корабли нужно дооборудовать.

"Также в этом году у нас ожидается знаковое событие – принятие новой Государственной программы вооружения, – добавил Юрий Борисов. – И конечно, мы смотрим, насколько ключевые предприятия отрасли готовы к выполнению длительных обязательств до 2025 года. В связи с этим и провели ныне проверку организации работы "Прогресса", чтобы понять, подготовлены ли его производственные мощности к решению столь масштабных задач. Никаких претензий к предприятию у нас нет".

В свою очередь управляющий директор авиакомпании Юрий Денисенко доложил, что в этом году перед коллективом стоит много новых и ответственных задач.

"Проводимая модернизация производства приведёт к снижению имеющихся издержек и будет способствовать максимально ритмичной и слаженной работе предприятия. Все заказы, которые мы сейчас выполняем, будут завершены в срок и с надлежащим качеством", отметил Юрий Денисенко.

В Большом Камне на ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" внимание делегации из Москвы привлекли в первую очередь объекты строящегося комплекса, в частности, блок корпусного производства, поражающий своими параметрами. Здесь в перспективе будут создаваться большие суда как гражданского, так и военного назначения. Юрий Борисов сообщил, что Минобороны и это предприятие в 2017 году заключат контракт на строительство универсального судна снабжения.

"Пользуясь тем, что на заводе развёрнуты новые производственные мощности для крупнотоннажного строительства, мы тут будем размещать заказ на строительство вспомогательного флота – серии танкеров, – сказал Юрий Борисов. – Так, скоро планируем заключить первый контракт со сдачей в 2020 году судна снабжения танкерного типа проекта 23130М водоизмещением 29 тысяч тонн для Тихоокеанского флота".

При этом замминистра обороны подчеркнул, что завод "Звезда" – один из самых востребованных активов военного ведомства, поскольку именно на нём регулярно проходит ремонт и сервисное обслуживание атомного подводного флота России на Тихом океане. Сегодня здесь ремонтируются камчатские подводные крейсеры проекта 949А "Магадан" и "Омск". В ходе глубокой модернизации эти грозные корабли будут перевооружены с ракетного комплекса "Гранит" на более современный "Калибр", зарекомендовавший себя в боевых действиях против исламских боевиков при освобождении Сирии.

На "Восточной верфи", действующей на окраине Владивостока по соседству с одной из баз ТОФ, Юрий Борисов ознакомился с ходом строительства противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок", средних морских танкеров и тяжёлых металлических причалов, изготавливаемых в рамках заключённых гособоронконтрактов. А в старейшем местном центре судоремонта "Дальзавод" замминистра осмотрел объекты основных цехов и стапелей, интересовался, как идёт ремонт и сервисное обслуживание большого десантного корабля "Ослябя", среднего разведывательного корабля "Карелия" и уникального судна измерительного комплекса "Маршал Крылов".

Заместителю министра обороны представился командир БДК "Ослябя" капитан-лейтенант Алексей Шитов. Он с гордостью показал Борисову и сопровождающим его адмиралам и офицерам свой заметно обновлённый (причём не только внешне) десантный корабль. В предельно сжатые сроки дальзаводчане капитально отремонтировали главную энергетическую установку, заменили главные двигатели, вспомогательный дизельный генератор, всю электрическую часть, системы опреснения воды, очистки сточных вод, установили взамен устаревшей станцию управления огнём "Багира". Многое сделано и для более комфортной службы экипажа и десантников. В частности, увеличено число посадочных мест в столовой команды, в камбузе установлено новое оборудование для приготовления пищи. В феврале корабль успешно выдержал ходовые испытания и в ближайшие дни покинет заводской причал. Срок службы БДК продлён по меньшей мере ещё на пять лет.

"Восточная верфь" и "Дальзавод" – это два судостроительных актива, входящие в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, которые имеют очень важное значение для обеспечения боеготовности Тихоокеанского флота, – отметил Борисов. – На верфи мы обсудили вопросы текущей реализации гособоронзаказа. Она, замечу, за последние пять лет (сколько я работаю в этой должности) никогда не срывала наши заказы, всегда выполняла их своевременно, имеет нулевую задолженность перед Министерством обороны. И мы рассматриваем возможность размещения здесь до 2025 года нового ёмкого заказа, который даст ему загрузку на восемь лет".

Что касается "Дальзавода", то Тихоокеанский флот практически проходит здесь всё сервисное и ремонтное обслуживание надводных кораблей. Не без проблем, потому что для ряда кораблей запчасти уже не выпускаются, приходится изыскивать возможности ремонта их в нестандартных условиях. Часть кораблей, как, к примеру, БДК "Ослябя", на котором мы находимся, польской постройки. Тем не менее пути выхода из этой ситуации найдены.

Естественно, требуют особого внимания поддержание и развитие дальнейшей инфраструктуры завода. У него есть два дока, где проводится докование всех кораблей, один из них требует ремонта. Решено обратиться к собственнику завода – Роснефти и к Министерству промышленности для оказания помощи в этой проблеме.

Отвечая на вопрос журналиста о судьбе "Маршала Крылова", Юрий Борисов заверил, что это судно уже в июле выйдет в поход.