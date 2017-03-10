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Общество

10 марта 2017, 10:50
Северокорейская компания оштрафована на 922 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара в Приморье

Северокорейская компания оштрафована на 922 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара в Приморье

Рыболовное судно "Dae Yang 10" незаконно добыло свыше 3 тонн тихоокеанского кальмара

В Приморье, по инициативе военной прокуратуры Тихоокеанского флота, суд оштрафовал владельца судна "Dae Yang" на 922 720 рублей за незаконную добычу морских биоресурсов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу главной военной прокуратуры.

Как сообщается, постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока в соответствии с предложением военной прокуратуры Тихоокеанского флота иностранное юридическое лицо – рыбопромысловое предприятие "Янхв" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море) с назначением административного штрафа в размере 922 720 рублей.

Установлено, что в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море рыболовное судно "Dae Yang 10", принадлежащее этой компании незаконно добыло свыше 3 тонн  тихоокеанского кальмара, в связи с чем военным прокурором Тихоокеанского флота возбуждено дело об указанном административном правонарушении.

Напомним, 15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна "Dae Yang 10", находясь на указанном судне в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей. По данным фактам Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ были возбуждены уголовные дела, которые по окончании расследования направлены в суд с обвинительными заключениями.

Ранее судом вынесены приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, которых суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, рассмотрение остальных уголовных дел продолжается. В настоящее время вынесен приговор одному из подсудимых. Виновный применил насилие к пограничнику, причинив ему черепно-мозговую травму.

Находкинский городской суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Метки: Северная Корея, ТОФ

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