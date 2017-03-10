Суд отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Басманный районный суд города Москвы отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на время предварительного расследования и судебного разбирательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на РАПСИ.

Ранее Басманным районным судом до 30 мая был продлен арест в отношении Пушкарева и директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Брат бывшего мэра Андрей Пушкарев, обвиняемый в соучастии в коммерческом подкупе, оставлен под домашним арестом на этот же срок. Лушников признал вину и дал показания на Пушкарева. Бывший мэр Владивостока вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Срок предварительного следствия в отношении фигурантов продлен до 31 мая 2017 г.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах бывший чиновник, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечают в пресс-службе Следственного комитета РФ, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.