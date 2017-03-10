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Экономика

10 марта 2017, 09:00
Внесены изменения в документацию аукционов по продаже квот минтая и трески на Дальнем Востоке

Внесены изменения в документацию аукционов по продаже квот минтая и трески на Дальнем Востоке

Заявочная кампания стартовала закончится 31 марта 2017 года

Для участия в торгах, которые состоятся в Росрыболовстве 10 и 11 апреля 2017 года, заявители должны быть зарегистрированы в соответствующих дальневосточных субъектах, сообщает ЕНВ.

Для участия в аукционе по продаже долей квот добычи минтая и трески для осуществления прибрежного рыболовства в  Дальневосточном бассейне заявителям необходимо быть зарегистрированным на территории соответствующего дальневосточного субъекта.

Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне состоится в Росрыболовстве 10 и 11 апреля.

Заявочная кампания стартовала с 1 марта и закончится 31 марта 2017 года.

На торги будут выставлены 40 лотов: доли квот добычи макрурусов, трески, минтая, кальмаров в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, а также равношипого краба в новом районе добычи – Подрайоне 61.52 – Центральная часть Охотского моря. Из них 4 лота – доли квот трески и минтая для освоения в рамках прибрежного промысла.

Новые требования к заявителю и другие изменения в документацию внесены Приказом Росрыболовства от 7 марта 2017 года № 136 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 225 "О внесении изменений в Правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами".

Метки: аукцион, квоты, Росрыболовство

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