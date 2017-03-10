Сергей Бобровничий освобожден от должности руководителя Следственного управления в Приморском крае

Президент России Владимир Путин своим указам освободил сразу десять генералов от занимаемых должностей в структурах Министерства внутренних дел, Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает ЕНВ.

В числе отправленных в отставку оказались четыре генерал-лейтенанта (начальник Управления на транспорте по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов,глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев) и шесть генерал-майоров (начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягъяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин).

Напомним, информация об отставке руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Сергея Бобровничего появилась в социальных сетях в феврале 2017 года. Тогда Сергей Бобровничий заявил агентству PrimaMedia, что отставка – это его личное дело.

До этого он с 2007 года возглавлял следственное управление прокуратуры Приморского края.

Причины кадровых перестановок в указе не уточняются.