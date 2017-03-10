Эсминец "Быстрый" выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Эскадренный миноносец "Быстрый" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках отработки элементов второй курсовой задачи К-2 успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает ЕНВ.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Японского моря, экипаж корабля выполнил комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.

Практические стрельбы из корабельного артиллерийского комплекса АК-130 выполнялись по буксируемому на максимальном удалении большому морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника. Кроме того, батареей главного калибра наносился удар по буйковым полям (выступающим в роли береговой батареи условного противника), находящимся за пределами прямой видимости экипажа.

Расчетами скорострельных артиллерийских комплексов АК-630 были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Также с экипажем эскадренного миноносца "Быстрый" были проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки.