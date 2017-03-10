В конце марта в Токио будет презентован Владивосток в японском стиле

Проект системы "комфортный Владивосток" презентуют на VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио 31 марта 2017 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По сообщению Минстроя РФ, на встрече будут обсуждаться главные задачи по развитию городской среды в городах Владивосток и Воронеж. Как рассказал корреспондентам глава профильного ведомства Михаил Мень, к формированию комфортной городской среды во Владивостоке приковано внимание на высоком международном уровне.

В начале марта во Владивостоке также состоялся V диалог российско-японской рабочей группы, на котором обсуждалась современная городская среда. По итогам встречи обе стороны пришли к выводу, что необходимо детально проработать технологию бестраншейной санации трубопроводов и внедрении адаптивной системы "умных" светофоров, способных улучшить транспортную ситуацию на 15-20%.

"Это особенно актуально для Владивостока – город занимает первое место в России по количеству автомобилей на тысячу населения и входит в мировой рейтинг городов с наибольшими дорожными пробками. Что касается второй технологии, износ коммунальных сетей Владивостока составляет около 70%. Ситуация осложняется тем, что многие из них проходят рядом с исторической застройкой или под трамвайными путями. Именно санация участка коллектора под трамвайными путями, с применением технологии спиральной навивки, не требующей вскрытия дорожного полотна и остановки движения, может стать одним из совместных проектов российско-японского сотрудничества по развитию городской среды", - сообщают в Министерстве.

Вице-губернатор региона Эдуард Портнов после встречи с японской стороной сообщил, что новая система будет решать важнейшие вопросы для развития края. Конкретно будет оценено состояние транспортных магистралей, решены проблемы с точечной застройкой и землями Минобороны, а мусорный завод перенесен за пределы города.

Также одним из ключевых направлений разрабатываемого проекта заместитель главы региона назвал утверждение зеленых зон и строительство новых рекреационных площадок для жителей Владивостока. Что особенно актуально с учетом задач, поставленных сегодня перед Приморским краем, в том числе по увеличению населения региона.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни городом предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года российский Фонд единого института развития в жилищной сфере и японская архитектурно-инжиниринговая компания "НиккенСеккей ЛТД" подписали договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. Мастер-план определит приоритеты при формировании городской среды и вектор ее развития. Мастер-план будет учтен при утверждении генерального плана развития Владивостокской агломерации.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Владивостоку, безусловно, необходим передовой опыт Японии в стратегическом планировании развития территорий и организации комфортных городских пространств. Речь идет о строительстве умных домов SmartWellness, бестраншейной санации трубопроводов, борьбе с пробками на дорогах за счёт внедрения системы умных светофоров, современных подходы к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании.