Сеул ускоряет развертывание американской системы ПРО THAAD в Республике Корея. Консервативные политические силы в стране ради собственных целей ставят под угрозу ее коренные интересы безопасности, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Во вторник военные США и РК подтвердили, что часть оборудования для THAAD была доставлена на Корейский полуостров. Как сообщают источники в южнокорейских оборонных кругах, комплекс ПРО может быть полностью готов к использованию уже в апреле.

Ранее Вашингтон и Сеул договорились развернуть THAAD к концу текущего года, когда в РК должны были состояться президентские выборы. Несложно заметить, что сроки размещения комплекса ПРО изменились в то же время, когда появилась вероятность переноса выборов главы государства на более раннюю дату.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе находится под следствием по обвинению в коррупции. Ожидается, что уже скоро конституционный суд РК огласит вердикт по делу об ее импичменте. Если Пак Кын Хе придется покинуть пост, досрочные выборы президента должны состояться в течение 60 дней.

Политическая нестабильность в Южной Корее, возможно, является одной из основных причин, побудивших США ускорить размещение THAAD в стране. Кроме того, завершение развертывания комплекса ПРО позволит консервативным политическим силам в РК, играя на страхах избирателей, укрепить свое электоральное положение, пошатнувшееся из-за скандала с Пак Кын Хе. Заинтересованные в том, чтобы выиграть предвыборную гонку и остаться у власти, они не обращают внимания на реальные последствия появления THAAD на территории страны.

Многие южнокорейские политики, специалисты и обычные люди считают, что американские зенитно-ракетные комплексы мало помогут укреплению безопасности РК, они послужат лишь удовлетворению стратегических потребностей США. Вместо защиты мира и стабильности на Корейском полуострове, развертывание THAAD повысит риски полномасштабной конфронтации в регионе.

В уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто, где планируется разместить комплекс ПРО, уже начались многолюдные протесты. Их участники призывают правительство РК отказаться от THAAD. Деловые круги страны обвиняют власти в том, что их действия вредят отношениям с Китаем и двустороннему экономическому сотрудничеству. Ряд фракций в южнокорейском парламенте заявил о том, что правительство, утвердив план развертывания американской системы ПРО, нарушило конституцию и не прислушалось к многочисленным возражениям.

Властям РК следует обратить внимание на общественное мнение, заново рассмотреть свое решение по THAAD и вернуться на правильный путь, ответственно подходя к совместной работе со странами региона над устранением проблем в сфере безопасности и обеспечением долгосрочного мира.