Специалисты ТИНРО-Центра предлагают открыть промысел мойвы в Татарском проливе

Материалы обоснования корректировки возможного вылова мойвы в подзоне Приморье севернее мыса Золотой были рассмотрены на биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Биобоснование было подготовлено специалистами Хабаровского филиала ТИНРО, сообщает ЕНВ.

Как сообщил начальник отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Евгений Овсянников, специализированный промышленный вылов мойвы в этом районе никогда не велся. Этот вид обычно попадался в небольших количествах при траловом промысле и при проведении научно-исследовательских работ.

Осенью 2016 года в ходе донной траловой съемки НИС "Бухоро" в южной части Татарского пролива было обнаружено промысловое скопление мойвы. Специалисты выполнили 140 станций и проанализировали 525 экземпляров мойвы. Доля особей промысловых размеров на обследуемом участке (между 48 и 49 °с.ш.) составила 93%, а уловы на час траления достигали 232,4 кг.

Биомасса мойвы, согласно принятым методикам оценки запаса, была определена в 16 тыс. тонн, причем подавляющая ее часть приходится на промысловых особей.

По мнению специалистов, проведенные исследования позволяют рекомендовать открытие промышленного вылова мойвы севернее мыса Золотой. Рекомендуемый объем вылова на 2017 год может составить около 5 тыс. тонн.

Ученый совет одобрил представленные материалы и рекомендовал направить их на дальнейшее рассмотрение во ВНИРО и Росрыболовство.