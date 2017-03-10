Исследование: "Громкие" уголовные дела на политической арене Приморья

В середине февраля в Приморье органами следствия было возбуждено три уголовных дела, ставших резонансными в политическом пространстве. Речь идет о задержании генерального директора ХК "Адмирал", неформального советника приморского губернатора и политтехнолога Ильи Митькина, руководителя регионального управления автонадзора по Приморскому краю Юрия Губарева и главы Лазовского муниципального района Анатолия Кубарева. Всех троих подозревают в махинациях в особо крупном размере, а Юрию Губареву еще предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает ЕНВ.

Новые "посадки" в регионе возродили дискуссию в медийном и политологическом сообществах края о стабильности процессов управления регионом. Наиболее резонансным в экспертной среде стало задержание руководителя избирательных кампаний Белого Дома последних лет Ильи Митькина, входящего в самое близкое окружение губернатора Владимира Миклушевского. Широкой общественности об этом круге лиц стало известно год назад, после известного "вертолетного скандала", когда очевидцы зафиксировали на камеру троих людей, сильно похожих на главу Приморья Владимира Миклушевского, гендиректора ХК "Адмирал" Илью Митькина и председателя краевого союза горнопромышленников Алексея Авершина, грузивших в вертолет Robinson-66 элитное шампанское и впоследствии неуверено взлетавших на нем с частной необорудованной территории. В последствии, Алексей Авершин, комментируя ситуацию, назвал это "своим личным делом", а Илью Митькина и Владимира Миклушевского – своими друзьями.

Следует отметить, что сам Алексей Авершин уже два месяца находится в СИЗО. Вместе с супругой Ильи Митькина Мариной Свиридовой они проходят фигурантами по одному делу по статье "Мошенничество".

Вообще прошлый год, по данным статистического исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", выдался наиболее "громким" с точки зрения количества уголовных дел, заведенных на политиков и чиновников в Приморском крае. В 2016 году практически в каждом месяце общественность края узнавала о "посадке" очередного чиновника. Прежде всего, речь идет об 11 случаях: задержании ректора ДВФУ Сергея Иванца, двух вице-губернаторов Приморья Олега Ежова и Сергея Сидоренко, главы "Примкрайстроя" Игоря Сологуба, председателя Союза горнопромышленников Приморья Алексея Авершина, а также шести руководителей муниципальных образований края, в том числе, главы города Владивостока Игоря Пушкарева в июне прошлого года.

В 2015-м подобных уголовных дел было заведено семь. Наиболее резонансным было задержание руководителя ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского, курирующего ход строительства Приморского океанариума, сроки ввода в эксплуатацию которого переносились несколько раз. В 2013 и 2014 годах, согласно исследованию центра, было заведено по пять громких уголовных дел, а в 2012 – и вовсе три.

"Таким образом, в Приморском крае в последнее время наметилась тенденция к увеличению количества "громких" уголовных дел, фигурантами которых становились представители региональных и местных элит, — отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – За срок нахождения Владимира Миклушевского на посту губернатора наименьшее количество таких дел было заведено в первый год (2012, — прим. ред.), когда он только выстраивал свою модель управления в регионе. С тех пор уголовные дела в Приморье росли как "на дрожжах" и за первые два месяца 2017 года органы следствия предъявили обвинения трем членам региональной или муниципальной элиты. С одной стороны, это говорит о том, что многие процессы, которые раньше чиновники могли скрывать, теперь вскрываются правоохранительными органами, а сами органы следствия начали наконец-то работать. С другой стороны, громкие уголовные дела сигнализируют о том, что у главы региона нет в настоящее время стабильного командного "костяка", что, кстати говоря, зачастую мешает ему в реализации объявленных программ".

Ведущий политолог Приморья, кандидат политических наук Наталья Коломейцева полагает, что громкие уголовные дела свидетельствуют не о неуправляемости губернатором процессов в регионе, а скорее о реализации федеральных посылов силовыми ведомствами. "Скептики могут сказать, что в прошлом громкие коррупционные дела органично укладывались в вектор губернаторской политики по декриминализации региона, а сейчас уголовные дела заводятся на членов его окружения. Однако, Миклушевский довольно часто производит кадровые перестановки и без "посадок", так что время покажет", — подчеркнула эксперт.