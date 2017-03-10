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Южная Корея

09 марта 2017, 16:00
Суд Южной Кореи в пятницу объявит решение по импичменту президента

Суд Южной Кореи в пятницу объявит решение по импичменту президента

Конституционный суд заявил, что решение будет транслироваться в прямом эфире

Верховный суд Южной Кореи объявил, что он готовится к предстоящему разбирательству по делу импичмента действующего президента Пак Кын Хе. Также было заявлено, что постановление будет транслироваться в прямом эфире, сообщает ЕНВ.

В декабре законодатели Южной Кореи проголосовали за то, чтобы убрать Пак с должности из-за коррупционного скандала. Однако в рамках южнокорейской судебной системы Конституционный суд должен подтвердить это решение до того, как оно вступит в силу.

Пак Кын Хе обвиняют в том, что она вступила в сговор со своей давней подругой Чой Сон-Сил для вымогательства денег у южнокорейских бизнесменов через пожертвования  фондам.

Пак заявила о своей невиновности, что она никогда не получала выгоды от своей должности и не знала о каких-либо незаконных действиях, совершенных её друзьями или подчиненными.

Если суд выступит против нее, она станет первым демократически избранным южнокорейским лидером, который будет свергнут с занимаемой должности. Это также спровоцирует выборы нового президента Южной Кореи, и выбрать его должны за 60 дней. 

Метки: импичмент

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