На оптово-розничной базе по улице Фадеева обнаружена просроченная рыбная продукция

По результатам внеплановой проверки, согласованной прокуратурой Приморского края, инспекторами Россельхознадзора во Владивостоке на территории крупной оптово-розничной торговой базы снято с реализации свыше 60 килограммов опасной для здоровья рыбной продукции. На часть продукции срок годности истёк более полугода назад, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На территории популярной у жителей Владивостока крупной оптово-розничной торговой базы, расположенной по ул. Фадеева, д. 49-А, инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружена и снята с реализации потенциально опасная для здоровья покупателей рыбная продукция.

Как показал осмотр торгового павильона, на прилавках находилась пищевая продукция, не отвечающая требованиям законодательства о качестве и безопасности. Так, на 24 килограмма солёной пробойной икры минтая срок годности истёк 7 месяцев назад – 9 августа 2016 г. Здесь же находилось 40 килограммов лососёвых видов рыб без маркировки изготовителя. По внешним признакам обнаруженные лососи были похожи на горбушу. Так как маркировка отсутствовала, то определить окончание срока хранения на данную рыбу не представляется возможным. Не исключено, что данная продукция также является просроченной и опасной для здоровья.

Основанием к проведению внеплановой проверки послужило поступившее в теруправление Россельхознадзора обращение, в котором указывалось о том, что в данном торговом павильоне реализуется опасная для здоровья рыбная продукция. Как указано в полученном письме - "на продукции отсутствует глазурь, имеются следы окисления и разложения".

В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, опасная продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. Угроза здоровью потребителей предотвращена.