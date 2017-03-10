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Экономика

09 марта 2017, 13:40
"Восточный ЛУЧ" построит жилой комплекс во Владивостоке
"Восточный ЛУЧ" построит жилой комплекс во Владивостоке
"Восточный ЛУЧ" построит жилой комплекс во Владивостоке

"Восточный ЛУЧ" построит жилой комплекс во Владивостоке

Квартира в микрорайоне "Зелёный угол" площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 млн рублей

Инвестор "Восточный ЛУЧ" Свободного порта Владивосток строит жилой комплекс в микрорайоне "Зелёный угол" с объемом инвестиций 344,8 млн рублей. Первый дом планируется сдать в декабре текущего года, еще два других будут построены в июне 2018 года, сообщает ЕНВ.

По словам директора компании Владислава Дарьинского, в течение десяти лет будет построено 30 жилых домов эконом-класса. "Преференции инвестора Свободного порта позволяют существенно снизить издержки при строительстве. Благодаря этому мы готовы предлагать жилье с более низкой стоимостью по сравнению с рынком", - отметил инвестор.

Стоимость квартиры составит 48 тысяч рублей за один квадратный метр. Таким образом квартира площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 млн. рублей. Часть квартир отводится для участников программы "Жилье для российской семьи", для которых стоимость квадратного метра составит 35 тыс. рублей.

Отметим, что Владивосток находится на четвертом месте по стоимости жилья. Столицу Приморья по этому показателю опережают только Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По данным Росстата за IV квартал 2016 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Приморье составляла свыше 70,8 тыс. рублей, на вторичном – более 83 тыс. рублей.

На территории строительной площадке установлены веб-камеры, участники долевого строительства могут в режиме реального времени через Интернет следить за ходом работ с любого устройства. В настоящее время проведены работы по закладке фундамента первого дома и начато возведение его каркаса. В новых квартирах уже будет цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая все счетчики. Застройщик страхует каждую квартиру на полную стоимость на период строительства. Также застрахованы строительно-монтажные риски и период постгарантийногообслуживания зданий на 5 лет, включая гражданскую ответственность.

Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально-значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух - и трехкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, кластер недвижимости в Свободном порту Владивостока востребован среди предпринимательского сообщества. Сегодня в отрасли жилого строительства статус резидента получили 15 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций более 25 млрд рублей.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 269 заявок на общую сумму инвестиций 305 млрд рублей и перспективой создания более 30 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 140 компаний с объемом инвестиций на сумму 253 млрд рублей и перспективой создания 24тысячи рабочих мест.

Метки: Корпорации развития Дальнего Востока

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