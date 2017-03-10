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Китай

09 марта 2017, 14:20
Правительство КНР определило основные направления развития страны

Правительство КНР определило основные направления развития страны

Доклад о работе правительства КНР информирует о потенциальных инвестиционных возможностях

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 5 марта выступил с докладом о работе правительства, обозначив ключевые пункты работы китайского правительства в 2017 году. Доклад представил многочисленные возможности для инвестиций, как для Китая, так и для мира, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Экономика совместного пользования

В 2016 году торговый оборот рынка экономики совместного пользования Китая составил 3 трлн. 450 млрд. юаней. В докладе о работе правительства в этом году отмечено о необходимости "поддержки и направления развития экономики совместного пользования". Ранее, Государственный комитет по развитию и реформам Китая открыто собирал общественные идеи для "Руководства развитием экономики совместного пользования (Набросок опроса мнений)". Ожидается, что экономика совместного пользования получит больше возможностей для развития.

Импорт российских товаров на китайский рынок в январе и феврале 2017 года вырос на 44,3 процента — до 6,15 миллиардов долларов.

За первые два месяца года торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 28,8 процента в годовом выражении — до 11,58 миллиардов долларов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 14,9 процента и составил 5,42 миллиарда долларов.

По итогам 2016 года объём торговли РФ и Китая вырос на 2,2 процента в годовом выражении — до 69,52 миллиарда долларов.

Спортивная индустрия

Китай внес проведение Зимней Олимпиады в стратегию скоординированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Цель Китая "привлечь 300 млн. китайцев ко снегу и льду" непременно будет способствовать развитию зимних видов спорта. Широкое развитие всенародных программ по укреплению здоровья связано со строительством новых беговых дорожек, а также спортивной инфраструктуры в городах и поселках. Это, в свою очередь, предоставит больше возможностей для развития спортивной индустрии.

Новые отрасли промышленности

В нынешнем докладе о работе правительства отмечена необходимость ускорения проведения исследований и трансформации в области искусственного интеллекта и технологии 5G, в развитии новых отраслей промышленности сложится иная ситуация. Предполагается, что к 2020 году объем китайского рынка искусственного интеллекта достигнет 9 млрд. 100 млн. юаней. С официальным началом коммерческого использования сети 5G, индустрия связи вступит в новый этап развития, более того, технология 5G будет способствовать развитию новых перспективных отраслей промышленности.

Интеллектуальное производство

Ожидается, что к 2020 году объем интеллектуального производства Китая превысит 3 трлн. юаней. В докладе о работе правительства отмечена необходимость осуществления проекта "Китайское производство 2025", а также необходимость "определения интеллектуального производства в качестве основного направления развития". Предполагается, что интеллектуальное производство откроет более широкое пространство.

Цифровой дом

"Цифровой дом" - это одно из новых выражений, встречающихся в докладе о работе правительства. Под цифровой семьей понимается соединение и управление различными электронными приборами в доме, а также внедрение здоровой медицины, электронного управления и электронной коммерции в семьях. В докладе о работе правительства отмечается "расширение" информационного потребления в виде "цифровой семьи", с точки зрения политической установки, это означает развитие данной индустрии.

Соединение медицины и заботы о пожилых людях

Вслед за усилением тенденции старения китайского общества, объем рынка услуг по заботе о пожилых людях постоянно растет. Эффективное соединение медицинских услуг и ресурсов по заботе о престарелых предоставит им продолжительное, своевременное и профессиональное обслуживание. Новый тип потребления в виде соединения медицины и заботы о пожилых людях вступает в исторический период развития.

Автомобили на экологически чистых источниках энергии

Выступая с докладом о работе правительства на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, Ли Кэзян отметил, что Китаю необходимо решительно бороться за "синеву неба". В документе выдвинуты конкретные меры по управлению механическими транспортными средствами. Вслед за постепенным совершенствованием базовой инфраструктуры, например, зарядных колонок, автомобили на экологически чистых источниках энергии непременно станут выбором большего количества людей.

Туризм "все включено"

Необходимо осуществление органичной интеграции региональных ресурсов, от разработки до защиты, от проживания до путешествий, от развития типа туризма с посещением лишь туристических достопримечательностей до туризма "все включено".

Электронная экспресс-доставка

В 2016 году объем розничных онлайн-продаж в деревнях Китая достиг 894 млрд. 540 млн. юаней, что составило 17.4% от общего масштаба онлайн-продаж по стране. Некоторые предприятия уже начали способствовать развитию электронной коммерции и экспресс-доставки в сельских районах. Немало возможностей наблюдается в таких сферах, как постепенное снижение себестоимости логистики, а также подготовка кадров.

Возобновляемые источники энергии

Ключевым в снижении уровня загрязнения является увеличение доли возобновляемых источников энергии. В докладе о работе правительства специально выдвинуто требование, согласно которому необходимо решить проблемы с восполнением недостатков, проектированием, строительством и комплектованием. Продвижение развития услуг в сфере возобновляемых источников энергии предоставит неплохие возможности для бизнеса.

Метки: Доклад правительства

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