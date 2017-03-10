Композитор Мариос Иоанну Элиа расскажет во Владивостоке о музыке начала XXI века

В кинозале ЦСИ "Заря" 11 марта в 19:00 состоится приветственная лекция кипрского композитора Мариоса Иоанну Элиа "Музыка начала XXI века – эстетика и интерактивный подход". МариосЭлиа — первый резидент "Зари" в области музыки. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Элиа хорошо известен своими масштабными экстравагантными работами. Он представит концепцию полимедиальности в художественном контексте, включающем в себя разнообразные медийные и художественные формы. В своей лекции композитор расскажет о возможностях применения этой концепции к музыке XXI века. Он также познакомит слушателей со своим недавним симфоническим произведением, которое связано с Владивостоком и, в частности, с хорошо известным в России вальсом "Амурские волны". По окончании лекции состоится открытая дискуссия.

МариосЭлиа учился в Университете Моцартеум в Зальцбурге и Венском университете музыки и исполнительских искусств, получил степень доктора философии (Ph.D.) в Университете Саутгемптона. Его авторству принадлежат более 75 произведений, среди которых — опера "DieJagd" (Штутгартская государственная опера) и "Ульмская оратория" для 400 музыкантов. Получил такие награды, как премии Литославского и Сероцкого (Варшава), премия Эдисона Денисова (Москва), приз BMW на MusicaViva (Мюнхен) и FAMABsGoldApple за лучшее инновационное культурное событие в Германии. Преподает в разнообразных учреждениях, включая Университет Моцартеум в Зальцбурге, Феликс Мендельсон Бартолди в Лейпциге, Университете Санмён в Сеуле, а также является арт-директором различных культурных инициатив, в том числе "Культурной столицы Европы" (2013-2015).

Как пишет американский академический журнал "Перспективы новой музыки" (PerspectivesofNewMusic), Мариос Иоанну Элиа— один из самых важных и влиятельных композиторов молодого поколения. Международная известность пришла к нему в 2011 году после премьеры мультимедийного произведения "Автосимфонии" (Autosymphonic) для 290 музыкантов, которое было упомянуто на интернет-портале HuffingtonPost как "один из самых удивительных симфонических концертов в мире".