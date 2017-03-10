Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

09 марта 2017, 12:50
глава МИД КНР Ван И

Китай предложил Северной Корее и США прийти к компромиссу

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений

Китай предлагает Южной Корее пойти на прекращение пусков ракет и остановить развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 5-й сессии ВСНП 12-го созыва, сообщает ЕНВ.

Ван И напомнил, что в настоящее время на Корейском полуострове вновь нарастает напряженность. С одной стороны КНДР, не взирая на протест международного сообщества и нарушая соответствующие резолюции СБ ООН, настаивает на развитии своих ядерных и ракетных программ, с другой стороны США и РК проводят масштабные военные учения, увеличивая давление на КНДР.

"Наш приоритет сейчас - это отказаться от этих двух тенденций", -- добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, в качестве близкого соседа Корейского полуострова Китай также играет незаменимую роль в решении ядерного вопроса в регионе. Китай неуклонно придерживается цели денуклеаризации в регионе и настаивает на решении соответствующего вопроса мирным путем. В будущем Китай продолжит прилагать усилия для выведения процесса урегулирования ядерного вопроса на Корейском полуострове на путь переговоров.

"Китай предлагает как первый шаг, что КНДР могут приостановить свою ядерную активность и пуски ракет в обмен на приостановку учений США и Южной Кореи. Это приостановка в обмен на приостановку", — цитирует дипломата РИА "Новости".

По его мнению, это поможет уменьшить напряжение на Корейском полуострове.

Напомним, КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

Метки: МИД КНР, учения

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Cуд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын ХеCуд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе
сегодня, 17:40
За решение судьи проголосовали еденогласно
Суд Южной Кореи в пятницу объявит решение по импичменту президентаСуд Южной Кореи в пятницу объявит решение по импичменту президента
вчера, 16:00
Конституционный суд заявил, что решение будет транслироваться в прямом эфире
США начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной КорееСША начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее
07 марта 2017, 18:20
Об этом заявили южнокорейские вооруженные силы и представители США

Последние новости

На Дальнем Востоке в парадах Победы примут участие более 9 тысяч человекНа Дальнем Востоке в парадах Победы примут участие более 9 тысяч человек
сегодня, 18:20
Военные парады состоятся в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске
Оборонные предприятия Приморья посетила делегация во главе с Юрием БорисовымОборонные предприятия Приморья посетила делегация во главе с Юрием Борисовым
сегодня, 12:30
Заместитель Министра обороны в рамках рабочей поездки на Дальний Восток посетил авиакомпанию "Прогресс", Дальневосточный завод "Звезда" и базу ТОФ
Северокорейская компания оштрафована на 922 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара в ПриморьеСеверокорейская компания оштрафована на 922 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара в Приморье
сегодня, 10:50
Рыболовное судно "Dae Yang 10" незаконно добыло свыше 3 тонн тихоокеанского кальмара

От первого лица

Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+