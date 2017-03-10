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Китай

09 марта 2017, 12:30
Китайская провинция Хэбэй активно использует опыт России для организации зимней Олимпиады

Китайская провинция Хэбэй активно использует опыт России для организации зимней Олимпиады

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекинском уезде и провинции Хэбэй с 4 по 20 февраля 2022 года

Губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй заявил, что провинция Хэбэйактивно использует опыт России в проведении зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году для организации зимних Олимпийских игр2022 года, сообщает ЕНВ.

 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре страной проведения Зимней Олимпиады-2022 был назван Китай. Соревнования планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (хоккей, фигурное катание, кёрлинг, шорт-трек, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (скелетон,бобслей,горнолыжный и санный спорт), а также в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд). Пекин и Чжанцзякоу провинции Хэбэй вместе занимались подготовкой к подаче заявки на проведение зимней Олимпиады 2022 года.

"Необходимо активно изучать опыт России по проведениюОлимпийских игр, в особенности, опыт решениямногих технических задач, например, разрешения проблемы со снегом и использования высокотехнологичных экранов для демонстрации скорости и эмоциональных реакций спортсменов в ходе соревнований", - отметил глава провинции.

При этом, по словам Чжан Цинвэя, провинция Хэбэй ускоряет строительство олимпийских объектов и соответствующей инфраструктуры, помогает развитию зимних видов спорта на территории региона.

Метки: Олимпийские игры

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