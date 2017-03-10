Через "Мобильный банк" житель Уссурийска похитил 15 тыс. рублей

В Уссурийске сотрудники полиции раскрыли хищение денежных средств с банковской карты в размере 15 тысяч рублей, сообщает ЕНВ.

В дежурную часть отдела полиции МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 30-летнего местного жителя о хищении денежных средств.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что заявитель потерял принадлежащий ему сотовый телефон в сауне на Новоникольском шоссе. На телефоне была подключена услуга "Мобильный банк". С банковской карты заявителя были похищены денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 26-летний, работающий в сауне кочегаром, ранее судимый местный житель.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства перевел на свою банковскую карту, потратив их по своему усмотрению.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).