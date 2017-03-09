Татьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины

Начальник подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску Татьяна Боброва поделилась секретами успеха, сообщает ЕНВ со ссылкой на персс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Татьяна Григорьевна, расскажите, пожалуйста, об основных задачах, стоящих сегодня перед возглавляемым вами подразделением дознания.

Безусловно, основная задача службы заключается в расследовании уголовных дел и рассмотрении проверочных материалов о преступлениях небольшой и средней тяжести, по которым максимальный срок наказания не превышает пяти лет лишения свободы. Сотрудники подразделений дознания, руководствуясь буквой закона, обязаны выполнить все следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего. Работа дознавателя, в общем-то, та же самая, что и у следователя. Только провести расследование дознавателю надо гораздо быстрее - на каждое дело отводится ровно 30 дней.

Сегодня к компетенции дознания Уголовным Кодексом Российской Федерации отнесено более 100 видов преступлений. В Уссурийске дознавателями ежегодно расследуется почти половина всех зарегистрированных на территории городского округа преступлений.

Какие преступления из числа расследуемых сотрудниками подразделений дознания, по вашему мнению, являются наиболее актуальными на сегодняшний день?

Особую актуальность в настоящее время приобретает выявление и расследование преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, заключающейся в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Сколько человек находится у вас в подчинении, какого возраста, есть ли среди них мужчины?

В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины, в возрасте от 25 до 40 лет. У некоторых сотрудниц даже по три ребенка, несмотря на это они справляются с поставленными перед ними задачами на работе, заботами по дому и воспитанию детей.

Татьяна Григорьевна, Вы являетесь одним из самых молодых руководителей, как вам удается командовать большим женским коллективом?

Коллектив у нас очень сплоченный, работоспособный, все друг друга поддерживают, понимают. И одним из секретов успеха является то, что каждый дознаватель универсален и может расследовать любое уголовное дело подследственности дознания.

Как Ваша семья относится к выбранной Вами профессии?

Мой папа и муж носили пагоны, а сестра сейчас работает в полиции, поэтому они понимают все тяготы и трудности службы, поддерживают. В редкие выходные дни я стараюсь посвятить время семье, мы гуляем, посещаем с дочерью бассейн.

В какой профессии Вы видите своего ребенка?

Честно сказать, я бы не хотела, чтобы моя дочь пошла работать в полицию, так как не каждая женщина и семья выдержит такой ритм жизни, но не смотря на мое желание, она в свои пять лет решила, что будет носить пагоны как мама.

Желаем сотрудникам подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску дальнейшей успешной работы, роста профессионализма и новых творческих успехов во всех направлениях деятельности.