Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

08 марта 2017, 13:00
Татьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины

Татьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины

Начальник подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску рассказала о работе в полиции

Начальник подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску Татьяна Боброва поделилась секретами успеха, сообщает ЕНВ со ссылкой на персс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Татьяна Григорьевна, расскажите, пожалуйста, об основных задачах, стоящих сегодня перед возглавляемым вами подразделением дознания.

Безусловно, основная задача службы заключается в расследовании уголовных дел и рассмотрении проверочных материалов о преступлениях небольшой и средней тяжести, по которым максимальный срок наказания не превышает пяти лет лишения свободы. Сотрудники подразделений дознания, руководствуясь буквой закона, обязаны выполнить все следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лица, его совершившего. Работа дознавателя, в общем-то, та же самая, что и у следователя. Только провести расследование дознавателю надо гораздо быстрее - на каждое дело отводится ровно 30 дней.

Сегодня к компетенции дознания Уголовным Кодексом Российской Федерации отнесено более 100 видов преступлений. В Уссурийске дознавателями ежегодно расследуется почти половина всех зарегистрированных на территории городского округа преступлений.

Какие преступления из числа расследуемых сотрудниками подразделений дознания, по вашему мнению, являются наиболее актуальными на сегодняшний день?

Особую актуальность в настоящее время приобретает выявление и расследование преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, заключающейся в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Сколько человек находится у вас в подчинении, какого возраста, есть ли среди них мужчины?

В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины, в возрасте от 25 до 40 лет. У некоторых сотрудниц даже по три ребенка, несмотря на это они справляются с поставленными перед ними задачами на работе, заботами по  дому и воспитанию детей. 

Татьяна Григорьевна, Вы являетесь одним из самых молодых руководителей, как вам удается командовать большим женским коллективом?

Коллектив у нас очень сплоченный, работоспособный, все друг друга поддерживают, понимают. И одним из секретов успеха является то, что каждый дознаватель универсален и может расследовать  любое уголовное дело подследственности дознания. 

Как Ваша семья относится к выбранной Вами профессии?

Мой папа и муж носили пагоны, а сестра сейчас работает в полиции, поэтому они понимают все тяготы и трудности службы, поддерживают. В редкие выходные дни я стараюсь посвятить время семье, мы гуляем, посещаем с дочерью бассейн. 

В какой профессии Вы видите своего ребенка?

Честно сказать, я бы не хотела, чтобы моя дочь пошла работать в полицию, так как не каждая женщина и семья выдержит такой ритм жизни, но не смотря на мое желание, она в свои пять лет решила, что будет носить пагоны как мама.

Желаем сотрудникам подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску дальнейшей успешной работы, роста профессионализма и новых творческих успехов во всех направлениях  деятельности.  

Метки: 8 марта, МВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Командующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в мореКомандующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море
вчера, 18:30
Экипаж корабля во время выхода в море выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника
На землях лесного фонда Приморья введен пожароопасный режимНа землях лесного фонда Приморья введен пожароопасный режим
вчера, 11:00
С начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара
Минкультуры изменит порядок предоставления грантов творческим коллективамМинкультуры изменит порядок предоставления грантов творческим коллективам
07 марта 2017, 17:40
Теперь заявки от коллективов будет рассматривать экспертный совет при ведомстве

Последние новости

Оборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв годОборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв год
вчера, 16:40
За последние годы количество иностранных туристов в регионе повысилось в семь раз
Владимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта ВладивостокВладимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток
вчера, 11:30
В законодательство внесены изменения, касающиеся упрощённого порядка выдачи виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию
США начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной КорееСША начали процесс развертывания передовой системы противоракетной обороны в Южной Корее
07 марта 2017, 18:20
Об этом заявили южнокорейские вооруженные силы и представители США

От первого лица

Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+