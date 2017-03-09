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Общество

08 марта 2017, 18:30
Командующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море

Командующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море

Экипаж корабля во время выхода в море выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" совершил выход в море для проведения инструкторско-методического занятия по отработке элементов курсовой задачи К-2, провел ряд тренировок – по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите и другие, сообщает ЕНВ.

Общее руководство учебным мероприятием осуществлял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Начальники управлений, отделов и служб флота, а также флагманские специалисты контролировали отработку задач по различным вводным в подчинённых по специальности боевых частях.

Экипаж крейсера "Варяг" выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника, обеспечил противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, провел условный артиллерийский бой и ряд учений – по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц высоко оценил готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море.

Метки: ТОФ

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