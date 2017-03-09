Оборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв год

За последний год количество оказанных услуг в сфере туризма в Приморье приравнялось к сумме примерно в 16,5 миллиарда рублей. В 2016 году Приморский край посетило почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 миллиона туристов из России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили корреспондентам в краевом департаменте туризма, по сравнению с прошлыми годами, в 2016 году объем туристического потока внутри страны вырос на 48%, иностранного – на 33%.

"По оценочным данным, оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 миллиарда рублей", – рассказали изданию в департаменте туризма.

Специалисты добавили, если объем совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт в 2015 году составил 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли – превысил 5,7 %.

"В соответствии с госпрограммой "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 – 2020 годы в 2020 году турпоток в Приморье должен достигнуть семи миллионов человек, почти полтора из них должны составить иностранные туристы. Учитывая положительную динамику данного показателя за предыдущие годы, можно прогнозировать увеличение оборота туристских услуг, оказанных населению, до 21,5 миллиарда рублей, а с учетом мультипликатийного эффекта – значительно выше", – сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков.

Как сообщалось ранее, за последние годы количество иностранных туристов в регионе повысилось в семь раз.

Губернатор Приморского края Владимира Миклушевского считает, что, тем самым, регион еще больше укрепляет позиции "туристской Мекки" Дальнего Востока.

"Теперь можно с уверенностью заявить, Владивосток – культурная столица не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Сейчас планируется открыть здесь филиалы самых крупных музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Помимо этого, за последние годы начали свою работу Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. Приморье отличается и своим колоритом в культурной сфере. Ежегодно здесь проходят самые крупные всероссийские мероприятия. В 2016 году наш регион посетило более трех миллионов человек. И мы ожидаем, что с учетом новых механизмов, например, упрощения визового режима на территории Свободного порта Владивосток, мы сможем наблюдать увеличивающуюся тенденцию внутреннего и внешнего туризма", – рассказал Владимир Миклушевский корреспондентам.