Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

08 марта 2017, 16:40
Оборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв год

Оборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв год

За последние годы количество иностранных туристов в регионе повысилось в семь раз

За последний год количество оказанных услуг в сфере туризма в Приморье приравнялось к сумме примерно в 16,5 миллиарда рублей. В 2016 году Приморский край посетило почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 миллиона туристов из России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили корреспондентам в краевом департаменте туризма, по сравнению с прошлыми годами, в 2016 году объем туристического потока внутри страны вырос на 48%, иностранного – на 33%.

"По оценочным данным, оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 миллиарда рублей", – рассказали изданию в департаменте туризма.

Специалисты добавили, если объем совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт в 2015 году составил 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли – превысил 5,7 %.

"В соответствии с госпрограммой "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 – 2020 годы в 2020 году турпоток в Приморье должен достигнуть семи миллионов человек, почти полтора из них должны составить иностранные туристы. Учитывая положительную динамику данного показателя за предыдущие годы, можно прогнозировать увеличение оборота туристских услуг, оказанных населению, до 21,5 миллиарда рублей, а с учетом мультипликатийного эффекта – значительно выше", – сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков.

Как сообщалось ранее, за последние годы количество иностранных туристов в регионе повысилось в семь раз.

Губернатор Приморского края Владимира Миклушевского считает, что, тем самым, регион еще больше укрепляет позиции "туристской Мекки" Дальнего Востока.

"Теперь можно с уверенностью заявить, Владивосток – культурная столица не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока. Сейчас планируется открыть здесь филиалы самых крупных музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Помимо этого, за последние годы начали свою работу Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. Приморье отличается и своим колоритом в культурной сфере. Ежегодно здесь проходят самые крупные всероссийские мероприятия. В 2016 году наш регион посетило более трех миллионов человек. И мы ожидаем, что с учетом новых механизмов, например, упрощения визового режима на территории Свободного порта Владивосток, мы сможем наблюдать увеличивающуюся тенденцию внутреннего и внешнего туризма", – рассказал Владимир Миклушевский корреспондентам.

Метки: туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В 2017 году Приморье посетят огромное число круизных лайнеровВ 2017 году Приморье посетят огромное число круизных лайнеров
06 марта 2017, 11:50
Владивосток примет, как новые лайнеры, так и хорошо знакомые приморцам
В Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких коралловВ Приморском океанариуме создадут экспозицию мягких кораллов
03 марта 2017, 11:20
Беспозвоночные прибудут в ближайшее время с японского острова Окинава
Приморский океанариум снижает цены на билетыПриморский океанариум снижает цены на билеты
02 марта 2017, 11:20
И открывает для всех желающих посетить тренировки морских млекопитающих в дельфинарии

Последние новости

Командующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в мореКомандующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море
вчера, 18:30
Экипаж корабля во время выхода в море выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника
Татьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщиныТатьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины
вчера, 13:00
Начальник подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску рассказала о работе в полиции
Владимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта ВладивостокВладимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток
вчера, 11:30
В законодательство внесены изменения, касающиеся упрощённого порядка выдачи виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию

От первого лица

Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+