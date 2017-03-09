Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

08 марта 2017, 11:30
Владимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток

Владимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток

В законодательство внесены изменения, касающиеся упрощённого порядка выдачи виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток и в нескольких дальневосточных регионах РФ, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, сообщает ЕНВ.

Для граждан иностранных государств Федеральным законом устанавливается упрощённый порядок оформления обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок до 30 дней с разрешённым сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, ее проставят на границе.

Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязи разработает алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учета (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

По словам министра Рссийской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

Метки: виза, Свободный порт Владивосток

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Российские адвокаты получат больше независимости в работеРоссийские адвокаты получат больше независимости в работе
07 марта 2017, 12:50
Право на беспрепятственное общение с подзащитным будет действовать с момента "вступления" в дело, а не "допуска" в него
Владимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форумеВладимир Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме
06 марта 2017, 22:10
Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года
Прокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы ЛесозаводскаПрокуратура добилась изменения формулировки "увольнения" депутата Думы Лесозаводска
02 марта 2017, 14:00
По инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия депутата, проигнорировавшего требования антикоррупционного законодательства

Последние новости

Командующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в мореКомандующий ТОФ высоко оценил готовность ракетного крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя в море
вчера, 18:30
Экипаж корабля во время выхода в море выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника
Оборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв годОборот туристических услуг в Приморском крае составляет более 16 миллиардов рублейв год
вчера, 16:40
За последние годы количество иностранных туристов в регионе повысилось в семь раз
Татьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщиныТатьяна Боброва: В моем отделе работают 42 квалифицированных дознавателя, все женщины
вчера, 13:00
Начальник подразделения дознания отдела МВД России по городу Уссурийску рассказала о работе в полиции

От первого лица

Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
07.03.2017 13:10
Евгений Костюков: Мы изыскиваем в бюджете возможности для финансирования строительства стадионов
27.02.2017 14:10
Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+