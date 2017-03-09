Владимир Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток и в нескольких дальневосточных регионах РФ, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, сообщает ЕНВ.

Для граждан иностранных государств Федеральным законом устанавливается упрощённый порядок оформления обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок до 30 дней с разрешённым сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, ее проставят на границе.

Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязи разработает алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учета (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

По словам министра Рссийской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.