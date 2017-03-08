На землях лесного фонда Приморья введен пожароопасный режим

В Приморье введен пожароопасный режим, который действует на территории всех земель лесного фонда. Как сообщили корреспондентам в департаменте лесного хозяйства края, за нарушения правил пожарной безопасности в лесу предусмотрена административная ответственность, сообщили ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги. За нарушение требований пожарной безопасности физические и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от одной тысячи до 200 тысяч рублей", – рассказали изданию в департаменте.

Правоохранительными органами и профильным департаментом запрещается выжигать мусор и сухую травы на территориях, примыкающих к лесам. Жители Приморского края, владеющие территориями, которые прилегают к лесным массивам, должны в скором порядке отчистить их от мусора и сухой травы.

Напомним, за минувшие сутки лесные пожары ликвидированы в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе Приморья на общей площади в 45 гектаров.

Но как сообщает департамент лесного хозяйства Приморского края, сейчас никаких малейших возгораний в регионе не обнаружено.

Всего с начала 2017 года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров.

По данным космического мониторинга на сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии в девяти муниципалитетах.

"Термические аномалии – это наиболее опасные места в лесной местности, где могут возникнуть пожары", – рассказывают в департаменте.

Вся информация передается в оперативные службы и главам администраций районного значения для тотального контроля над опасностью возгораний и возможности принятия быстрых мер в случае пожара.

Также в департаменте лесного хозяйства Приморского края рассказали, что для борьбы с лесными пожарами на территории региона в этом году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, одной тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

Помимо этого, в скором времени в Приморском крае будет проложено более 50 километров дорог специального назначения для противопожарной техники, полным ходом идет починка 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создаются более 3500 километров минерализованных полос.