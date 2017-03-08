Минкультуры изменит порядок предоставления грантов творческим коллективам

Министерство культуры Российской Федерации подготовило поправки к пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2014 № 823 "О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам". Поправки вносятся в целях развития системы государственной поддержки (грантов), предоставляемой на конкурсной основе художественным коллективам, сообщает ЕНВ.

Министерство культуры предлагает утвердить порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов. Также, предлагает признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.09.2014 № 1514 "О конкурсном отборе творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (зарегистрирован в Минюсте России 24.10.2014 регистрационный № 34442).

Если утвердят поправки, то процедура подачи заявок на государственную поддержку (гранты) будет несколько осложнена.

Изначально творческому коллективу нужно было подать заявку определённой формы и ждать результатов. Теперь после подачи заявки проходит анализ и оценка заявок Экспертным советом при Министерстве по рассмотрению и оценке заявок на предоставление государственной поддержки (грантов) для осуществления и возмещения фактических расходов, связанных с реализацией творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов.

Далее экспертный совет принимает решение о предоставлении организациям грантов с учетом перечня расходов, указанных в сметах затрат на реализацию творческих проектов, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерству в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Официальная дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы проекта назначена на 5 мая 2017 года.