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Общество

07 марта 2017, 17:40
Теперь заявки от коллективов будет рассматривать экспертный совет при ведомстве

Минкультуры изменит порядок предоставления грантов творческим коллективам

Теперь заявки от коллективов будет рассматривать экспертный совет при ведомстве

Министерство культуры Российской Федерации подготовило поправки к пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2014 № 823 "О государственной поддержке (грантах) музыкальным организациям, созданным субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также независимым музыкальным коллективам". Поправки вносятся в целях развития системы государственной поддержки (грантов), предоставляемой на конкурсной основе художественным коллективам, сообщает ЕНВ.

Министерство культуры предлагает утвердить порядок проведения конкурсного отбора творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов. Также, предлагает признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.09.2014 № 1514 "О конкурсном отборе творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (зарегистрирован в Минюсте России 24.10.2014 регистрационный № 34442).

Если утвердят поправки, то процедура подачи заявок на государственную поддержку (гранты) будет несколько осложнена.

Изначально творческому коллективу нужно было подать заявку определённой формы и ждать результатов. Теперь после подачи заявки проходит анализ и оценка заявок Экспертным советом при Министерстве по рассмотрению и оценке заявок на предоставление государственной поддержки (грантов) для осуществления и возмещения фактических расходов, связанных с реализацией творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов.

Далее экспертный совет принимает решение о предоставлении организациям грантов с учетом перечня расходов, указанных в сметах затрат на реализацию творческих проектов, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерству в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Официальная дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы проекта назначена на 5 мая 2017 года. 

Метки: грант, минкультуры, экспертный совет

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