ЗАО "ТМК" рассчиталась по долгам

В Приморье погашены долги по заработной плате перед работниками ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК). Ситуация с оплатой труда в ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" не снималась с контроля прокуратуры Приморья до фактического восстановления трудовых прав работников, сообщает ЕНВ.

К числу организаций-банкротов со значительным объёмом задолженности по заработной плате в течение длительного времени (нескольких лет) относилось ЗАО "ТМК".

В ходе надзорных мероприятий в сфере соблюдения трудовых прав работников ЗАО "ТМК" органами прокуратуры края в суд предъявлено 1 тыс. 220 исковых заявлений, внесено более 10 представлений, по постановлениям прокурора 10 виновных лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

Особое внимание уделялось полноте и своевременности мер, принимаемых арбитражными управляющими в рамках процедуры банкротства предприятия, направленных на выплату задолженности по заработной плате.

По результатам проверок, проведённых органами прокуратуры края, выявлялись факты нарушения законодательства о банкротстве, в том числе, очерёдности удовлетворения требований кредиторов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 2 арбитражных управляющих ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".

Вопросы защиты трудовых прав работников указанной организации неоднократно рассматривались на межведомственных совещаниях под руководством прокурора края, курирующего заместителя прокурора края.

Кроме этого, соответствующая проблематика являлась предметом обсуждения на заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию преступлениям в сфере экономики, взаимодействию с государственными и контролирующими органами в сфере трудового законодательства, а также на коллегиях при прокуроре края.

Комплекс принятых мер надзорного и организационного характера способствовал устранению допущенных грубых нарушений трудовых прав работников ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".

Так, в период с 22.04.2015 по настоящее время ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 млн. рублей.

В начале марта 2017 года, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" погашена в полном объёме.